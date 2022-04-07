"Гистадрут" объявил состояние трудового конфликта в портах Ашдода и Хайфы

Всеобщая федерация профсоюзов ("Гистадрут") объявила состояние трудового конфликта в государственных морских портах Ашдода и Хайфы.

Причина забастовки – одностороннее решение министра транспорта Мейрав Михаэли ввести в строй три новых пирса (один в Ашдоде и два в Хайфе) и передать их новым частным портам, чтобы сократить образовавшийся у входа в израильские порты затор.

В "Гистадруте" утверждают, что решение Михаэли является нарушением договоренностей, на которых была основана портовая реформа, и ставит под угрозу экономическое будущее государственных портов.