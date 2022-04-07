Согласован план приватизации Почты Израиля: увольнения, закрытие филиалов, повышение тарифов

Министерство связи объявило о согласовании с рабочим комитетом Почты Израиля ("Доар Исраэль") плана приватизации компании, реализация которого начнется во второй половине 2022 года.

В рамках приватизации 40% акций компании будут эмитированы на бирже, остальные 60% - проданы стратегическому инвестору.

1600 из 5170 работников компании будут уволены или уйдут на досрочную пенсию, количество филиалов будет сокращено, а те филиалы, которые останутся, будут работать меньше часов. В частности, в пятницу почтовые услуги предоставляться не будут.

Почтовые тарифы на значительную часть услуг будут повышены, письма будут разноситься по адресатам раз в неделю вместо двух-трех раз в неделю. Услуги Почтового банка будут максимально дигитализированы.

В то же время с компании будут сняты ограничения на конкуренцию.

С 2015 года Почта Израиля практически перестала получать государственное финансирование и была вынуждена реализовать принадлежавшую компании недвижимость.

Последний финансовый отчет Почты Израиля зафиксировал убытки компании в размере 175 миллионов шекелей и содержал предупреждение аудиторов о возможном прекращении непрерывности деятельности компании, то есть о ее банкротстве. Министр связи Йоаз Гендель заявил, что в такой ситуации выбор пришлось делать между приватизацией и закрытием почты.