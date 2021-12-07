Платежный сервис Google Pay начал работать в Израиле
Во вторник, 7 декабря, в Израиле начал работать платежный сервис Google Pay, позволяющий расплачиваться в физических магазинах с помощью смартфонов с операционной системой Android.
На данном этапе Google подписал договор только с банком "Леуми" и с кредитной компанией MAX, поэтому пользоваться сервисом смогут пока что только обладатели кредитных карт этих структур. В ближайшее время планируется подписание соглашений и с другими банками и кредитными компаниями.
Напомним, что сервис Apple Pay для обладателей смартфонов iPhone начал работать в Израиле в мае текущего года.
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// NEWSru.co.il // Экономика // 05 мая 2021
Apple объявил о начале работы сервиса Apple Pay в Израиле
Apple объявил о начале работы сервиса Apple Pay в Израиле