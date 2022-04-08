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NEWSru.co.il :: Экономика8 апреля 2022 г., 14:09

Новые рейсы из Москвы в Тель-Авив: за 7,5 часов на российском "суперджете"

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В аэропорту "Бен-Гурион"

Российская авиакомпания "ИрАэро" запустит прямые рейсы из Москвы в Тель-Авив с 18 апреля, сообщает АТОР.

Перевозки будут осуществляться из московского аэропорта "Домодедово" по понедельникам, четвергам и субботам на самолетах SSJ100, говорится в сообщении. Цены на билеты начинаются от 50 тысяч рублей (около $630).

Агентство РИА Новости предупреждает о "нюансах": "Из-за того что лайнер ближнемагистральный, во время полета предусмотрена дозаправка в Минеральных Водах. В итоге перелет займет почти 7,5 часов в одну сторону".


На сегодняшний день рейсы из Москвы в аэропорт "Бен-Гурион" осуществляет израильская авиакомпания "Эль-Аль".

Израиль остается одной из немногих стран мира, не прервавших авиасообщение с Россией после начала войны РФ против Украины. Обосновывается это, прежде всего, необходимостью обеспечения вывоза из России израильских граждан и потенциальных новых репатриантов.

5 апреля источник в министерстве туризма Израиля сообщил редакции NEWSru.co.il, что Россия снимает ограничения на въезд для израильтян, не имеющих российского гражданства. Израильтяне, не обладающие российским паспортом, смогут въезжать в Россию начиная с 9 апреля, говорилось в сообщении. Напомним, въезд в Россию в связи с эпидемией коронавируса с марта 2020 года был закрыт для граждан большинства стран, в том числе для граждан Израиля, не имеющих российских паспортов.

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// NEWSru.co.il // В мире // 05 апреля 2022
Источник: Россия открывает границу для израильтян без российского гражданства

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