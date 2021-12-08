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NEWSru.co.il :: Экономика8 декабря 2021 г., 06:42

Банк Израиля купил в ноябре 4 миллиарда долларов

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Банк Израиля купил в ноябре 4 миллиарда долларов

Банк Израиля объявил, что приобрел в ноябре 2021 года 4 миллиарда долларов. Интервенции на валютном рынке были направлены на предотвращение дальнейшего укрепления курса шекеля.

При этом валютные резервы центробанка выросли лишь на 1,3 миллиарда долларов до 208,8 миллиарда долларов. 2,3 миллиарда долларов были вычтены из резервов в связи с переоценкой резервов, хранящихся в других валютах. Кроме того, 460 миллионов долларов были переведены правительством за границу, а частный сектор перевел в Израиль из-за границы около 25 миллионов долларов нетто.


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