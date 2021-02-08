Рынок труда в хайтеке: спрос на разработчиков медицинского оборудования, искусственного интеллекта и массивов данных

Сфера высоких технологий в Израиле практически не пострадала в результате кризиса, а в некоторых секторах в 2020 году наблюдался резкий рост спроса на специалистов.

Согласно данным компании SQLINK, наибольший рост количества новых ставок был зафиксирован в сферах искусственного интеллекта (28%) и разработки медицинского оборудования (27%). На 22% вырос спрос на специалистов по работе с массивами данных (Big Data). Также отмечен рост спроса в секторах глубокого обучения, кибербезопасности, а также в сфере разработок для финансовых и страховых компаний (финтек), сообщает "Калькалист".

При распределении по специализации, самый высокий рост спроса (35%) отмечен на алгоритмистов глубокого обучения. Зарплата такого специалиста с 3-6 годами опыта колеблется от 35 до 45 тысяч шекелей в месяц. Также вырос спрос на программистов NODE (21%), программистов Java Server и Phyton (18%).

Пять наиболее востребованных на рынке языков программирования – NODE, C++, Java, Python и react.

Самые высокие зарплаты – у аналитиков в сфере кибербезопасности и разработчиков Devops.