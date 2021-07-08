Первые шаги нового правительства на фоне четвертой волны эпидемии. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Теперь уже можно со всей очевидностью говорить о четвертой волне эпидемии коронавируса в Израиле. Более 500 новых выявленных больных в сутки, удвоение количества тяжелых больных за неделю, остающиеся неотслеженными цепочки заражения не оставляют сомнений. И это не осталось незамеченным аналитиками. Банк Израиля в новом прогнозе снизил темпы роста экономики страны на 2021 год с 6,3% до 5,5%. Ухудшился и прогноз по сокращению уровня безработицы.

Новое правительство декларирует приверженность стратегии, при которой подразумевается минимальный ущерб для экономики страны и для образа жизни граждан. Поэтому кабинет министров по борьбе с эпидемией не стал прислушиваться к рекомендациям минздрава и вводить более существенные ограничения, не считая обязательной теперь для всех возвращающихся из-за границы самоизоляции и быстрого тестирования на входах в дома престарелых и в детские лагеря.

Кроме того, было решено, что критерием для ужесточения мер будет не количество заболевших и не индекс заражаемости, а количество тяжелобольных. Этот показатель более прозрачный и менее поддается манипуляциям путем изменения количества тестов. Однако он имеет один очень существенный недостаток, поскольку является не опережающим индикатором, позволяющим прогнозировать события и реагировать до того, как они произошли, а индикатором запаздывающим. Количество тяжелых больных растет с отставанием в несколько недель от общего количество зараженных, и принятие решений на основании этого показателя означает лишние две-три недели задержки в реагировании, которые добавятся к тем двум-трем неделям, которые пройдут с момента принятия решения до того, как реализация этого решения начнет давать результаты. Если ситуация пойдет развиваться по пессимистичному сценарию, задержка в принятии решения на 2-3 недели может оказаться критической.

Остается надеяться, что продолжающийся рост вакцинированных израильтян и ношение масок в закрытых помещениях позволят обойтись более мягкими мерами. Также нельзя не отметить успешную оборотную сделку с Южной Кореей, позволившую Израилю избавиться от вакцины, срок годности которой заканчивается в конце июля, и обеспечить новые поставки в недалеком будущем. Это один из первых серьезных шагов, которые правительство Беннета может записать себе в актив.

Третья неделя нового правительства

Министр финансов Авигдор Либерман несколько раз за последнюю неделю заявлял, что единственным, что его сейчас интересует, является утверждение государственного бюджета и сопутствующего ему закона о регулировании народного хозяйства. Министерства постепенно озвучивают те реформы, которые они хотят видеть в этом законе. Одним из крупнейших анонсов стал план борьбы с бюрократией и излишней регуляцией, подготовленный еще по заданию предыдущего правительства. Министерство финансов и Банк Израиля намерены включить в пакет реформу банковской прозрачности, министерство связи – реформу почтовой службы, министерства финансов и экономики – реформу надзора за импортом и т.д. Однако, учитывая слабость правящей коалиции и ее зависимость буквально от каждого депутата, серьезное обсуждение этих реформ будет иметь смысл не раньше утверждения закона о госрегулировании хотя бы в первом чтении. При этом необходимо подчеркнуть, что, к сожалению, в анонсированных до сих пор планах нет даже намека на реформу в сельском хозяйстве.

И все-таки, будучи сторонником отмены мер, поощряющих отказ от выхода на рынок труда, должен подчеркнуть, что в таких шагах важно учитывать контекст их принятия. Рынок труда сейчас находится далеко не в лучшем состоянии, и даже желающим найти работу сделать это за полтора месяца, оставшиеся до начала учебного года, большинству из лишающихся субсидии будет проблематично. Поэтому изменение критериев должно сопровождаться дополнительными мерами со стороны государства, направленными на помощь в трудоустройстве или в поступлении на учебу.

Среди других шагов, находящихся в полномочиях министров, стоит отметить совместное утверждение министрами экономики (Орна Барбивай) и внутренних дел (Айелет Шакед) рекомендаций национального совета планирования и застройки, освобождающих 30% промышленных построек от необходимости в получении специального разрешения на строительство. Этот шаг сократит процесс согласования строительства складских и других вспомогательных помещений на территории предприятий с двух лет до трех месяцев, освободив комиссии по планированию от необходимости рассматривать около 250 таких проектов в год. Это реальный шаг, направленный на сокращение бюрократии, и всем министрам стоит проверить, могут ли они последовать этому примеру уже сейчас, не дожидаясь глобальной реформы.

Цены на электричество и газовые миллиарды

Израильская электрическая компания ("Хеврат Хашмаль") сообщила на этой неделе о достижении соглашения с консорциумом "Тамар" о снижении платы за газ на 29% до 4,5 доллара за британскую термическую единицу и до 4 долларов за британскую термическую единицу при потреблении сверх оговоренного минимума, в обмен на продление контракта на закупку газа на несколько лет. На первый взгляд, новость хорошая, обещающая сокращение расходов "Хеврат Хашмаль" на закупку газа на несколько сотен миллионов шекелей, что должно привести к снижению потребительских цен на электричество.

В общем, переговорщики в национальной электрической компании не самые лучшие.

В продолжение газовой темы, налоговое управление опубликовало данные о поступлении налога на сверхприбыль (так называемый "налог Шешински") от добычи полезных ископаемых. 2011 по 2020 год в фонд национального благосостояния поступили 486 миллионов шекелей налогов. В первом полугодии 2021 года к ним добавились еще 255 миллионов шекелей. Ожидается, что первый миллиард, после которого фонд сможет функционировать, накопится в 2022 году, на четыре года позже прогнозировавшегося срока. Однако это не единственное предположение, оказавшееся ошибочным. В ходе обсуждения плана создания фонда и принятия "газового пакта", авторы проекта, включая возглавлявшего тогда Банк Израиля Стэнли Фишера, говорили о поступлениях в сотни миллиардов шекелей к середине 2030-х годов. В 2020 году в ходе заседания Кнессета, посвященного фонду, озвучивалась сумма в 200 миллиардов шекелей к 2060-м годам. Новый прогноз гораздо более скромный. Учитывая глобальное снижение цен на газ, при пессимистичном сценарии к 2030 году в фонде накопятся 8 миллиардов, а при оптимистичном – немногим более 10 миллиардов шекелей. Это, разумеется, тоже существенные суммы, однако гораздо менее масштабные.

При этом стоит отметить, что на самом деле первый миллиард должен был поступить в фонд уже 2019-2020 годах, если бы не существующее налоговое законодательство. Газовые компании и другие компании по добыче полезных ископаемых, получив от налогового управления расчет суммы налогов, сразу же идут в суд. Обращение в суд следует не потому, что компания не согласна с начисленным налогом, а потому что суд длится долго, и вплоть до вынесения судебного постановления компания налог платить не обязана. Сохраняя десятки и сотни миллионов шекелей налога в течение нескольких лет на своих счетах, компании, фактически, экономят существенные суммы.