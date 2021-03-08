Израиль подписал договор о прокладке электрокабеля из Европы

Министр энергетики Израиля Юваль Штайниц, находящийся с рабочим визитом в Никосии, подписал со своими коллегами из Греции и Кипра протокол о намерениях, предусматривающий прокладку подводного электрического кабеля, который соединит электрические сети трех стран.

Протяженность кабеля составит 1500 километров – 310 километров от Израиля до Кипра, 900 километров от Кипра до Крита и 310 километров от Крита до побережья Аттики.

Глубина пролегания кабеля составит до 2700 метров, а пропускная способность - 1-2 тысячи мегаватт. Прокладку кабеля планируется завершить к 2024 году.

Проект стоимостью 3 миллиарда шекелей будет финансироваться частично из бюджетов трех стран, а частично – из бюджета Европейского союза, признавшего его проектом общесоюзного значения (PCI - Project of Common Interest).

Напомним, что такой же статус имеет газопровод EastMed, который должен соединить израильские месторождения с европейским побережьем в районе Италии, пройдя через Кипр и Грецию.

На текущий момент совокупные производственные мощности всех израильских электростанций составляют около 19 тысяч мегаватт. Добавление возможности получения 1-2 тысяч мегаватт от европейской электросети в случае перебоев с электроэнергией должно стать важным фактором для стабильности электроснабжения. Кроме того, подключение к сети дает возможность продавать электричество европейским потребителям в часы низкого спроса в Израиле.