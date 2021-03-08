Минфин: следующему правительству придется сокращать 40 млрд шекелей уже в этом году

Министерство финансов Израиля опубликовало новый прогноз по макроэкономическим показателям, а также оценку мер, которые необходимо предпринять правительству для соблюдения ограничений закона об основах государственного бюджета.

Согласно прогнозу, при оптимистичном сценарии объемы израильской экономики увеличатся в 2021 году на 4,9%. При пессимистичном сценарии, при котором эпидемиологическая обстановка снова ухудшится, рост ВВП составит только 2,8%. В 2022 году оптимистичный сценарий дает 4,1% роста ВВП, а пессимистичный - 3,8%. В 2023 году прогнозируются 3,4% роста, в 2024 году - 3,2%.

Уровень ВВП на душу населения при оптимистичном сценарии вернется к докризисному уровню уже в 2022 году, а при пессимистичном - только в 2024 году.

Соотношение госдолга к ВВП вырастет к концу 2021 года до 77% при оптимистичном сценарии и стабилизируется на этом уровне в 2022-2024 годах. При пессимистичном сценарии соотношение вырастет до 80% в 2021 году и продолжит расти в последующие годы.

Если правительственные расходы не изменятся, дефицит бюджета к концу 2021 года сократится с 12,4% до 8,8%. Средний уровень безработицы при оптимистичном сценарии составит в 2021 году 6,5%, а при пессимистичном – 9,5%. Уровень инфляции в 2021 году должен составить 0,5%, в 2022 году – 1,3%, в 2023 году – 1,4%, в 2024 году – 1,5%. Объем выплат по госдолгу составит 58,3 миллиарда шекелей в 2022 году, 60,5 миллиардов шекелей в 2023 году и 63,8 миллиарда шекелей в 2024 году.

Чтобы правительство смогло выполнить свои обязательства, ему придется уже в текущем году сокращать расходы и повышать налоги в общей сложности на 39,5 миллиардов шекелей.

Кроме того, в 2022 году потребуется проведение таких шагов на общую сумму 20,2 миллиарда шекелей, в 2023 году – на 37,4 миллиарда шекелей, а в 2024 году – на 39,4 миллиарда шекелей. Данные цифры приводятся с учетом "автопилота", который в период с 2021 по 2024 год будет увеличивать рамки бюджета на 12,1 миллиарда шекелей. Таким образом, в 2021 году рамки госбюджета составят 426 миллиардов шекелей, а в 2024 году - 462 миллиарда шекелей.

В документе аналитики минфина перечисляют основные угрозы экономике страны, включая возможность появления новых штаммов вируса и новое ухуждшение эпидемиологической обстановки в мире, процесс частичной деглобализации и возрождения протекционистской политики, политическую нестабильность в Израиле