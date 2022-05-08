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NEWSru.co.il :: Экономика8 мая 2022 г., 16:46

Правительство Израиля выделяет 400 млн шек на развитие городов Негева

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Город Йерухам в Негеве

В воскресенье, 8 мая, на заседании правительства обсуждались вопросы развития Арада, Димоны, Йерухама и Мицпе-Рамона и был утвержден новый план работы стоимостью около 400 млн шекелей.

В пресс-релизе, распространенном министром сельского хозяйства и развития Галилеи и Негева Одедом Форром, главой МВД Айелет Шакед, министром финансов Авигдором Либерманом, премьер-министром Нафтали Беннетом и сменным главой правительства Яиром Лапидом, указывается, что эти деньги будут вложены в развитие строительства и инфраструктуры в городах. Десятки миллионов пойдут на модернизацию дорог в регионе, а также на прокладку велосипедных дорожек.

Участники совещания решили исправить историческую несправедливость в отношении Негева, развитием которого правительство не занималось в последние годы. "Негев - прекрасное туристическое направление для всего мира, от развития которого Израиль отказался в последние годы. Мы изменим это", - говорится в пресс-релизе. План развития Негева подразумевает оказание помощи отелям, малому бизнесу и фабрикам; усиление служб социального обеспечения.


В плане уделено внимание развитию образования, включая неформальное, с особым акцентом на технологические знания и науку.

"Это не первое наше решение по укреплению Негева и не последнее. Мы работаем над серией распоряжений, которые также укрепят региональные советы в Негеве", - говорится в итоговом документе.

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