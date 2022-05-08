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NEWSru.co.il :: Экономика8 мая 2022 г., 17:29

Министр Развозов инициировал проверку работы банков с репатриантами из России

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Министр Развозов инициировал проверку работы банков с репатриантами из России

Министр туризма Константин Развозов сообщил редакции NEWSru.co.il, что во вторник, 10 мая, по его инициативе представители министерства финансов, министерства юстиции, Банка Израиля и других релевантных структур обсудят проблему с приемом банками денег от российских репатриантов.

На сегодняшний день репатрианты из России, приехавшие уже с визой репатрианта или поменявшие статус в Израиле, сталкиваются с нежеланием банков вкладывать на счет крупные суммы денег.

Речь идет как о переводах из банков в других странах, так и о вкладах наличных денег.


Наша редакция обратилась в ряд израильских банков, где нам было заявлено, что Банк Израиля не отдавал распоряжения не принимать деньги граждан, прибывающих из России. Но, по нашим данным, в разговорах с потенциальными клиентами клерки частных банков зачастую ссылаются на некое распоряжение госбанка.

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