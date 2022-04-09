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NEWSru.co.il :: Экономика9 апреля 2022 г., 07:30

Агентство Moody's повысило прогноз по кредитному рейтингу Израиля до позитивного

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Moody's повысило прогноз по кредитному рейтингу Израиля до позитивного

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Израиля на уровне А1, повысив прогноз на рейтинг со стабильного на позитивный.

Позитивный прогноз означает возможность повышения рейтинга в среднесрочной перспективе.

Аналитики агентства основывают улучшение прогноза на проводимых израильским правительством реформах и на продолжении снижения соотношения госдолга к объемам внутреннего валового продукта страны.

На текущий момент рейтинг Израиля по версии агентства S&P – AA- со стабильным прогнозом, а по версии агентства Fitch – А+ со стабильным прогнозом. Рейтинг A1 по версии Moody's равнозначен рейтингу А+ по версии двух других агентств.


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