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NEWSru.co.il :: Экономика9 декабря 2021 г., 18:20

Сердечный приступ, вызванный угрозой увольнения, суд признал "производственной травмой"

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Сердечный приступ, вызванный угрозой увольнения, суд признал "производственной травмой"

В мае 2019 года подательница иска была приглашена к начальству для беседы перед увольнением. Женщина разволновалась, а на следующий день оказалась в больнице с так называемым синдромом разбитого сердца.

После выписки из больницы она обратилась к Институт национального страхования ("Битуах Леуми") с просьбой признать пережитый ею сердечный приступ производственной травмой и выплатить ей пособие, но получила отказ.

Сайт "Мако" пишет, что женщина обратилась в окружной суд Иерусалима по трудовым конфликтам.


Издание пишет, что с самого начала Институт национального страхования соглашался с тем, что пережитый женщиной стресс, может считаться производственной травмой, и дальнейший спор касался периода, в течение которого подательница иска будет получать пособие. "Битуах Леуми" предлагал оплатить 30-дней лечения. Судья Рахель Бараг Хиршберг, опираясь на заключение кардиолога, постановила, что истице необходим более продолжительный период для восстановления, и рекомендовала выплатить пособие за три месяца.

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