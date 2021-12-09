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NEWSru.co.il :: Экономика9 декабря 2021 г., 13:58

Тарифы на воду для домохозяйств снизятся на 1,6%

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Тарифы на воду для домохозяйств снизятся на 1,6%

Совет управления водных ресурсов утвердил решение о снижении тарифов на воду для домашних хозяйств на 1,6% с января 2022 года.

Это первое снижение тарифов на воду с лета 2017 года, когда началась серия повышений тарифов.

В рамках снижения нижний тариф на воду снизится с 7,64 шекеля до 7,52 шекеля за кубометр, а верхний тариф – с 13,72 до 13,5 шекеля за кубометр. По оценке управления, это позволит средней семье сэкономить 5 шекелей за два месяца или 30 шекелей в год.

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