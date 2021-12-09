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NEWSru.co.il :: Экономика9 декабря 2021 г., 09:32

Минфин проводит пилотный проект по изменению структуры зарплат госслужащих

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Минфин проводит пилотный проект по изменению структуры зарплат госслужащих

Министерство финансов уже полгода проводит пилотный проект по изменению структуры зарплат госслужащих, в котором участвуют более 3000 работников министерств и ведомств, сообщает газета "Глобс".

В рамках проекта участникам будут распределены бонусы в размере до месячной зарплаты, в соответствии с их показателями производительности труда. Причем проверяются три разных модели поощрения.

Срок проекта, охватывающего министерство экономики, министерство транспорта и таможенный департамент Налогового управления, составит два года. После этого планируется выбрать наиболее эффективный метод дифференцированной выплаты поощрений в зависимости от производственных показателей.


В министерстве транспорта размер бонуса будет устанавливаться на основании индивидуальных показателей, в министерстве экономики – на основании показателей различных отделов.

Стоит отметить, что существующий на текущий момент метод выплаты поощрений на госслужбе давно является предметом критики, поскольку не стимулирует улучшение качества и производительности труда. Из-за слишком расплывчатых критериев бонус выплачивается практически автоматически всем госслужащим.

Проведение проекта согласовано с профсоюзом государственных служащих.

Стоит подчеркнуть, что в случае с министерствами экономики и транспорта речь идет о дополнительных выплатах сверх традиционного ежегодного бонуса в 20%, тогда как в таможенном департаменте, где традиционный ежегодный бонус составляет 25%, он будет снижен до 20%, а оставшиеся 5% будут распределяться в соответствии с индивидуальными показателями работников.

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