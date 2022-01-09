Либерман: "Не будет денежных подарков. Помощь получат только пострадавшие бизнесы"

Министр финансов Авигдор Либерман на прошедшей пресс-конференции прокомментировал текущее состояние израильской экономики и влияние на нее "пятой волны" эпидемии коронавируса.

Авигдор Либерман заявил, что экономические показатели, с которыми завершил Израиль 2021 год, намного лучше показателей, которые были в 2019 году, до начала эпидемии.

Все ведущие израильские СМИ, в том числе сайт телеканала "Кешет-12", обращают внимание на заявление министра финансов о том, что минфин не намерен выделять денежную помощь гражданам, компенсации получат только те бизнесы и отрасли, которые действительно пострадали от последней волны эпидемии, вызванной штаммом "омикрон". "Не будет денежных подарков и подкупа избирателей", - завил Либерман.

Либерман также сообщил, что он слышал жалобы предпринимателей на потери, ставшие результатом эпидемии. "Я также просматривал их отчеты для биржи и видел, что их дивиденды - это нечто. Желаю всем, чтобы в 2022 году ситуация оставалась такой же", - сказал министр финансов.