Иерусалим:
20 - 30°
Тель-Авив:
24 - 30°
Эйлат:
28 - 40°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Экономика9 июля 2021 г., 07:08

Министерство обороны Израиля арестовало электронные кошельки ХАМАСа с криптовалютой на $7,7 млн

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Министерство обороны Израиля арестовало электронные кошельки ХАМАСа с криптовалютой на $7,7 млн Министерство обороны Израиля арестовало электронные кошельки ХАМАСа с криптовалютой на $7,7 млн Министр обороны Израиля Бени Ганц

Министр обороны Израиля Бени Ганц подписал на этой неделе указ, разрешающий арест 84 электронных кошельков с криптовалютами Bitcoin, Ethereum, Dodgecoin , Tether и т.д., на общую сумму 7,7 миллиона долларов.

Согласно данным компании Elliptic, занимающейся анализом рынков криптовалюты, 4,13 миллиона долларов было арестовано в валюте Tether, 3,4 миллиона – в Bitcoin, остальная сумма – в других криптовалютах.

Кошельки принадлежали семи жителям Палестинской автономии, связанным с террористической организацией ХАМАС. Это первый случай ареста принадлежащей ХАМАСу криптовалюты, включающей не только Bitcoin.

ХАМАС начал собирать пожертвования в криптовалюте несколько лет назад, по мере ужесточения контроля над конвенциональными денежными потоками. В мае 2021 года террористическая организация запустила кампанию по сбору пожертвований для восстановления своего боевого потенциала в секторе Газы, серьезно пострадавшего во время операции "Страж стен".

За поиск и арест пожертвований отвечает национальный штаб по экономической борьбе с террором при министерстве обороны Израиля. Однако имеются также несколько гражданских инициатив, занимающихся отслеживанием финансирования террористических организаций в криптовалюте, таких как CipherTrace.

В 2020 году приказ об аресте более 300 кошельков в криптовалюте на 2 миллиона долларов, предназначенных для финансирования террора, и принадлежавших в том числе ХАМАСу, подписало министерство юстиции США.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 30 января 2019
Хамасовские "Бригады Касама" призвали финансировать их джихад через Bitcoin
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

08:38 Авиакомпания Royal Maroc назначила своего представителя в Израиле
07:08 Министерство обороны Израиля арестовало электронные кошельки ХАМАСа с криптовалютой на $7,7 млн
21:45 Налоговое управление потребовало от Эхуда Ольмерта налог с денег, пожертвованных на его защиту в суде
15:24 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро выросли
12:35 Рейтинг искусственного интеллекта: хайфский "Технион" - первый в Европе
08:45 Суд издал указ о закрытии шести ресторанов на пляжах Ришон ле-Циона из-за незаконного захвата земли
07:42 OECD: рынку труда в Израиле потребуется больше всего времени для восстановления
07:05 Валютные резервы Банка Израиля превысили 200 миллиардов долларов
06:45 Первые шаги нового правительства на фоне четвертой волны эпидемии. Экономический обзор за неделю
15:40 Итоги валютных торгов: курс доллара возрос, курс евро понизился
Загрузка...