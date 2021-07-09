Министерство обороны Израиля арестовало электронные кошельки ХАМАСа с криптовалютой на $7,7 млн

Министр обороны Израиля Бени Ганц подписал на этой неделе указ, разрешающий арест 84 электронных кошельков с криптовалютами Bitcoin, Ethereum, Dodgecoin , Tether и т.д., на общую сумму 7,7 миллиона долларов.

Согласно данным компании Elliptic, занимающейся анализом рынков криптовалюты, 4,13 миллиона долларов было арестовано в валюте Tether, 3,4 миллиона – в Bitcoin, остальная сумма – в других криптовалютах.

Кошельки принадлежали семи жителям Палестинской автономии, связанным с террористической организацией ХАМАС. Это первый случай ареста принадлежащей ХАМАСу криптовалюты, включающей не только Bitcoin.

ХАМАС начал собирать пожертвования в криптовалюте несколько лет назад, по мере ужесточения контроля над конвенциональными денежными потоками. В мае 2021 года террористическая организация запустила кампанию по сбору пожертвований для восстановления своего боевого потенциала в секторе Газы, серьезно пострадавшего во время операции "Страж стен".

За поиск и арест пожертвований отвечает национальный штаб по экономической борьбе с террором при министерстве обороны Израиля. Однако имеются также несколько гражданских инициатив, занимающихся отслеживанием финансирования террористических организаций в криптовалюте, таких как CipherTrace.

В 2020 году приказ об аресте более 300 кошельков в криптовалюте на 2 миллиона долларов, предназначенных для финансирования террора, и принадлежавших в том числе ХАМАСу, подписало министерство юстиции США.