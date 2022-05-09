Bloomberg: по прогнозам минфина РФ, экономика России переживает худший спад с 1995 года

Издание Bloomberg приводит данные внутреннего прогноза министерства финансов России, согласно которому экономика страны переживает наиболее сильный спад с 1995 года. Причиной этого являются экономические санкции, введенные США и их союзниками.

Согласно внутреннему прогнозу, в этом году ВВП сократится на 12%. При этом издание приводит прогноз главного экономиста финансовой группы BCS Натальи Лавровой, которая в качестве главных причин называет нефтяное эмбарго, отказ ЕС от российского газа и отток иностранных компаний из России. Она считает, что ВВП России сократится в этом году на 10,8% и еще на 5% в 2023.

Согласно данным Банка России, опубликованным 29 апреля, сокращение ВВП в текущем году составит от 8% до 10%, а по прогнозу международного валютного фонда - 8,5%.