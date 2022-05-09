Иерусалим:
12 - 27°
Тель-Авив:
16 - 26°
Эйлат:
21 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Экономика9 мая 2022 г., 17:17

Bloomberg: по прогнозам минфина РФ, экономика России переживает худший спад с 1995 года

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Bloomberg: по прогнозам минфина РФ, экономика России переживает худший спад с 1995 года

Издание Bloomberg приводит данные внутреннего прогноза министерства финансов России, согласно которому экономика страны переживает наиболее сильный спад с 1995 года. Причиной этого являются экономические санкции, введенные США и их союзниками.

Согласно внутреннему прогнозу, в этом году ВВП сократится на 12%. При этом издание приводит прогноз главного экономиста финансовой группы BCS Натальи Лавровой, которая в качестве главных причин называет нефтяное эмбарго, отказ ЕС от российского газа и отток иностранных компаний из России. Она считает, что ВВП России сократится в этом году на 10,8% и еще на 5% в 2023.


Согласно данным Банка России, опубликованным 29 апреля, сокращение ВВП в текущем году составит от 8% до 10%, а по прогнозу международного валютного фонда - 8,5%.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:17 Bloomberg: по прогнозам минфина РФ, экономика России переживает худший спад с 1995 года
16:32 Впервые школы и органы местной власти получат гибкий бюджет в размере 2,4 млрд. шек
15:33 Итоги валютных торгов 9 мая 2022 года: курсы доллара и евро вновь существенно выросли
13:14 Определен размер компенсации семьям погибших на горе Мерон
10:56 В нынешнем году ветераны Второй мировой получили примерно на 2800 шекелей больше
10:53 Lockheed Martin удвоит производство противотанковых комплексов Javelin
17:29 Министр Развозов инициировал проверку работы банков с репатриантами из России
16:46 Правительство Израиля выделяет 400 млн шек на развитие городов Негева
10:54 ЕС предлагает запретить страховать перевозки российской нефти
07:06 Уровень инфляции в Турции достиг 70%
Загрузка...