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NEWSru.co.il :: Экономика9 мая 2022 г., 17:44

Из-за сбоя произошла задержка с переводом денег из "Апоалим" на счета в других банках

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Из-за сбоя произошла задержка с переводом денег из "Апоалим" на счета в других банках

В понедельник, 9 мая, банк "Апоалим" и израильский Центр банковского клиринга (МАСАВ) сообщили о сбое, из-за которого не был осуществлен перевод денег со счетов в банке "Апоалим" на счета в другие банки, и наоборот.

Сайт "Мако" пишет, что из-за сбоя был затруднен перевод на счета также зарплат.

МАСАВ и "Апоалим" передают, что причиной сбоя стал "человеческий фактор". Проводится внутреннее расследование.


Из "Апоалима" сообщают, что сбой будет устранен до конца дня. Клиентам, которые пытались перевести деньги и не смогли этого сделать, ничего не надо делать дополнительно - к завтрашнему дню все операции будут проведены. Зарплаты, которые не были получены сегодня, зайдут на счета утром 10 мая.

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