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NEWSru.co.il :: Экономика9 мая 2022 г., 10:53

Lockheed Martin удвоит производство противотанковых комплексов Javelin

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Президент Джо Байден наблюдает за сборкой противотанкового комплекса Javelin на заводе Lockheed Martin, 3 мая 2022 года, штат Алабама

Генеральный директор компании Lockheed Martin Джеймс Тайклет сообщил, что оружейная корпорация намерена удвоить производство противотанковых ракет Javelin. Рост спроса связан с их успешным применением в ходе войны в Украине.

"Наша цель – увеличить производство с 2100 до 4000 ракет в год. На это может потребоваться пара лет", - сообщил он в интервью CBS News. Отметим, что комплексы – совместная разработка Lockheed Martin и Ratheon.

Тайклет подчеркнул: компания намерена увеличить производство и других видов вооружений, обеспечивающих качественное превосходство на поле боя. По его оценке, спрос на них останется высоким и после войны в Украине – в связи с угрозой, исходящей от России и Китая.


Несколько дней назад министерство обороны США сообщило о выделении 1,43 миллиарда долларов на закупки вооружений, призванных восполнить запасы, переданные Украине. 809 миллионов из этой суммы пойдут на закупки ракет Javelin.

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