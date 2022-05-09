Lockheed Martin удвоит производство противотанковых комплексов Javelin

Генеральный директор компании Lockheed Martin Джеймс Тайклет сообщил, что оружейная корпорация намерена удвоить производство противотанковых ракет Javelin. Рост спроса связан с их успешным применением в ходе войны в Украине.

"Наша цель – увеличить производство с 2100 до 4000 ракет в год. На это может потребоваться пара лет", - сообщил он в интервью CBS News. Отметим, что комплексы – совместная разработка Lockheed Martin и Ratheon.

Тайклет подчеркнул: компания намерена увеличить производство и других видов вооружений, обеспечивающих качественное превосходство на поле боя. По его оценке, спрос на них останется высоким и после войны в Украине – в связи с угрозой, исходящей от России и Китая.

Несколько дней назад министерство обороны США сообщило о выделении 1,43 миллиарда долларов на закупки вооружений, призванных восполнить запасы, переданные Украине. 809 миллионов из этой суммы пойдут на закупки ракет Javelin.