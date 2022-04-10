Университет Бен-Гурион вывел пенсионные инвестиции из нефтяных и угольных компаний

Руководство университета имени Бен-Гуриона в Негеве объявило о выводе инвестиций университетского пенсионного фонда из компаний, действующих в нефтяной и угольной отраслях.

Параллельно будут увеличены инвестиции в компании, действующие в сфере возобновляемых источников энергии.

Это первый израильский вуз, объявивший о переходе на ОСВО-инвестиции (окружающая среда, социальные вопросы, внутрикорпоративные отношения). Капитал пенсионного фонда университета оценивается в 3 миллиарда шекелей.