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NEWSru.co.il :: Экономика10 апреля 2022 г., 22:21

Университет Бен-Гурион вывел пенсионные инвестиции из нефтяных и угольных компаний

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Университет Бен-Гурион вывел пенсионные инвестиции из нефтяных и угольных компаний

Руководство университета имени Бен-Гуриона в Негеве объявило о выводе инвестиций университетского пенсионного фонда из компаний, действующих в нефтяной и угольной отраслях.

Параллельно будут увеличены инвестиции в компании, действующие в сфере возобновляемых источников энергии.

Это первый израильский вуз, объявивший о переходе на ОСВО-инвестиции (окружающая среда, социальные вопросы, внутрикорпоративные отношения). Капитал пенсионного фонда университета оценивается в 3 миллиарда шекелей.


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