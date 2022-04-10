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NEWSru.co.il :: Экономика10 апреля 2022 г., 11:16

На мероприятии Stand for Ukraine было собрано более 11 миллиардов долларов

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На мероприятии Stand for Ukraine было собрано более 11 миллиардов долларов

В ходе глобальной акции по сбору средств на нужды украинских беженцев Stand for Ukraine было предоставлено 11,1 миллиарда долларов. 4,6 миллиардов собраны в качестве грантов, 5,5 миллиарда предоставлено как кредиты.

Инициаторами выступили Евросоюз и Канада. Организаторы отметили, что около 4,4 миллионов граждан Украины были вынуждены покинуть страну, 6,5 миллионов стали беженцами, но остались в Украине. Больше всего беженцев, около 2,5 миллионов человек, приняла Польшы.

ЕС выделил на нужды беженцев 1,1 миллиарда долларов, Бельгия – 904 миллиона, Финляндия – 778 миллионов. Европейский банк реконструкции и развития сообщил, что 1,1 миллиарда из средств, выделенных им Украине, предназначены для восстановления разрушенных населенных пунктов.


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