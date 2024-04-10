Правительство пообещало дополнительное финансирование вузам в Иудеи и Самарии
время публикации: 10 апреля 2024 г., 19:09 | последнее обновление: 10 апреля 2024 г., 19:19
Министр инноваций, науки и технологий Гила Гамлиэль объявила, что министерство финансов переведет высшим учебным заведениям в Иудее и Самарии дополнительно 20 миллионов шекелей.
По словам министра, эта делается для того, чтобы уравнять вузы в Иудее и Самарии со всеми остальными учебными заведениями в Израиле, получающими среди прочего финансирование и гранты от международных фондов, а также компенсировать убытки научно-исследовательскими учреждениям, которые не включены в международные соглашения о финансировании и не имеют возможности получать гранты из-за своего местоположения.
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