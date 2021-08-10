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NEWSru.co.il :: Экономика10 августа 2021 г., 09:00

Отчет комиссара по равенству трудовых прав: русскоязычные репатрианты почти не жалуются на незаконное увольнение

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Отчет комиссара по равенству трудовых прав: русскоязычные репатрианты почти не жалуются на незаконное увольнение

Комиссар по равенству трудовых прав и предотвращению дискриминации на рынке труда Мирьям Кабха опубликовала отчет за 2020 год, свидетельствующий о росте количества поданных жалоб на незаконное увольнение на 40% по сравнению с 2019 годом.

В том числе количество жалоб беременных женщин на незаконное увольнение выросло на 70%, а жалоб на возрастную дискриминацию – на 36%.

В общей сложности в комиссариат было подано 1094 жалобы, из которых 227 – от беременных женщин. В целом доля женщин среди подателей жалоб составила 67%. Самой частой причиной жалоб стала дискриминация в связи с расширением семьи и необходимостью ухода за детьми.


Количество жалоб на дискриминацию в связи с местом проживания выросло с 17 жалоб в 2019 году до 78 жалоб в 2020 году. Причиной резкого роста стали увольнения работников ультраортодоксального и арабского секторов, проживавших в "красных" населенных пунктах.

Комиссариат опубликовал также раскладку по группам населения. Доля арабов среди подателей жалоб составила 12%, что почти вдвое меньше их доли в населении. Доля жалоб представителей эфиопской общины – 2,3%, что более-менее соответствует ее доле в населении страны. А вот представители ультраортодоксальной еврейской общины (1% жалоб) и репатрианты с постсоветского пространства (1,5% жалоб) предпочитают не жаловаться на дискриминацию на рабочем месте.

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