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NEWSru.co.il :: Экономика10 декабря 2021 г., 13:09

Маск продал акции Tesla еще почти на $1 млрд

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Маск продал акции Tesla еще почти на $1 млрд

Основатель и владелец контрольного пакета акций автомобильного концерна Tesla Илон Маск продолжает реализовывать находящиеся в его распоряжении акции.

В четверг, 9 декабря, Tesla уведомила управление ценных бумаг о продаже Маском еще 934 тысяч акций по цене около 963 долларов за акцию. Таким образом, Маск выручил за акции почти 1 миллиард долларов.

Кроме того, Маск реализовал опционы на покупку 2,17 млн акций по цене $6,24 за бумагу.


В общей сложности с 8 ноября, когда Маск провел в своем микроблоге Twitter опрос по поводу продажи 10% принадлежащего ему пакета акций Tesla, он реализовал акции на 12 млрд долларов. За этот период акции компании потеряли 12% своей стоимости.

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