"Исраэйр" открывает маршрут в Мюнхен, Bluebird добавляет рейсы в Берлин и Прагу
время публикации: 10 декабря 2024 г., 21:20 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 21:20
Пока иностранные авиакомпании не торопятся возвращаться в Израиль, израильские и частично израильские авиакомпании расширяют карту своих маршрутов.
Авиакомпания "Исраэйр" объявила о начале полетов в Мюнхен. Рейсы будут выполняться по вторникам и субботам, начиная с 11 января. Стоимость билетов – от 404 долларов.
Греческая компания с израильскими владельцами Bluebird сообщила об увеличении количества рейсов в Афины, Прагу и Берлин.
Авиакомпания будет выполнять два рейса в сутки в Афины вместо одного, и по одному рейсу в сутки в Берлин и Прагу вместо трех рейсов в неделю.