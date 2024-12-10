"Исраэйр" открывает маршрут в Мюнхен, Bluebird добавляет рейсы в Берлин и Прагу

Пока иностранные авиакомпании не торопятся возвращаться в Израиль, израильские и частично израильские авиакомпании расширяют карту своих маршрутов.

Авиакомпания "Исраэйр" объявила о начале полетов в Мюнхен. Рейсы будут выполняться по вторникам и субботам, начиная с 11 января. Стоимость билетов – от 404 долларов.

Греческая компания с израильскими владельцами Bluebird сообщила об увеличении количества рейсов в Афины, Прагу и Берлин.

Авиакомпания будет выполнять два рейса в сутки в Афины вместо одного, и по одному рейсу в сутки в Берлин и Прагу вместо трех рейсов в неделю.