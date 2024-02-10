Moody's: рейтинг Израиля понижен до A2, прогноз негативный. Нетаниягу: "Экономика устойчива"
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Международное рейтинговое агентство Moody's опубликовало новый прогноз развития экономики Израиля на фоне продолжающейся пятый месяц войны "Железных мечей". Кредитный рейтинг Израиля понижен до A2 (с А1). При этом прогноз по рейтингу негативный.
В отчете Moody's выражается обеспокоенность по поводу последствий войны в Газе, военной эскалации на ливано-израильской границы и неустойчивости нынешнего правительства Израиля.
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал этот отчет так: "Экономика Израиля устойчива. Понижение рейтинга не связано с экономикой, оно целиком связано с тем, что мы находимся в состоянии войны. Рейтинг снова повысится, как только мы выиграем войну – а мы победим".
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