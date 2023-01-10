Арабские СМИ: Египет получит кредит от МВФ под гарантии Израиля. Информация пока не подтверждается

Арабские СМИ и блоггеры распространяют в последние дни сообщение, согласно которому ссуда в размере 3 миллиарда долларов, о которой Египет вел переговоры с Международным валютным фондом еще осенью 2022 года, будет предоставлена ему под гарантии Израиля.

В частности, сайт watanserb.com утверждает, что президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси обратился к Израилю после того, как получил отказ от Объединенных Арабских Эмиратов, которые выступали гарантом перед МВФ по двум предыдущим ссудам Египта, от Саудовской Аравии и от Кувейта.

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Напомним, что в середине декабря 2022 года исполнительный совет МВФ утвердил 46-месячную договоренность на сумму около 3 миллиардов долларов в рамках расширенной кредитной линии для Египта.

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В рамках программы предполагается, что Египет сможет получить дополнительные кредиты на сумму около 14 миллиардов долларов от его международных и региональных партнеров.

В Израиле информация о предоставлении гарантий МВФ не комментируется. Источники NEWSru.co.il эту информацию на данный момент не подтверждают.