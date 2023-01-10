adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
5 - 11°
Тель-Авив:
10 - 18°
Эйлат:
10 - 21°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.480 ₪ 3.729 ₪
Иерусалим:
5 - 11°
Тель-Авив:
10 - 18°
Эйлат:
10 - 21°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Экономика

    Арабские СМИ: Египет получит кредит от МВФ под гарантии Израиля. Информация пока не подтверждается

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Арабские СМИ: Египет получит кредит от МВФ под гарантии Израиля. Информация пока не подтверждается
    AP Photo/Bill Foley

    Арабские СМИ и блоггеры распространяют в последние дни сообщение, согласно которому ссуда в размере 3 миллиарда долларов, о которой Египет вел переговоры с Международным валютным фондом еще осенью 2022 года, будет предоставлена ему под гарантии Израиля.

    В частности, сайт watanserb.com утверждает, что президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси обратился к Израилю после того, как получил отказ от Объединенных Арабских Эмиратов, которые выступали гарантом перед МВФ по двум предыдущим ссудам Египта, от Саудовской Аравии и от Кувейта.

    adv_11 incontent_1

    Напомним, что в середине декабря 2022 года исполнительный совет МВФ утвердил 46-месячную договоренность на сумму около 3 миллиардов долларов в рамках расширенной кредитной линии для Египта.

    adv_12 m_ar_1

    В рамках программы предполагается, что Египет сможет получить дополнительные кредиты на сумму около 14 миллиардов долларов от его международных и региональных партнеров.

    В Израиле информация о предоставлении гарантий МВФ не комментируется. Источники NEWSru.co.il эту информацию на данный момент не подтверждают.

    adv_13 incontent_2

    adv_14 article_dw_desk
    adv_15 article_dw_mobile
    adv_16 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_17 ar_middle_wwh
    adv_18 ar_middle_yandex
    adv_19 ar_middle_mobile_yandex
    adv_20 ar_right_wwh
    adv_21 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    15:31 ХАМАС обвинил ОАЭ в "принятии сионистского нарратива" в связи с началом изучения Холокоста в школах
    14:47 Климатический отчет: 2022 год был одним из самых жарких в современной истории человечества
    13:43 В России заведено первое дело о пропаганде ЛГБТ, ответчик – книжное издательство
    13:33 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине: идет 321-й день войны
    12:45 Коронавирус в Израиле 10 января 2023 года: около 9000 зараженных, более 460 в больницах с диагнозом COVID-19
    11:56 В частном офисе Джо Байдена обнаружены секретные документы
    11:31 ДТП на 458-й трассе, погиб мотоциклист
    10:29 Операция "Волнорез" продолжается: задержаны 16 подозреваемых в терроре
    adv_22 ar_right_2
    adv_23 ar_right_3
    adv_24 ar_right_4
    adv_25 ar_right_5