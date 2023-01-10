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    Экономика

    Комиссия Эльбашана рекомендовала повысить зарплаты депутатов и чиновников высшего звена на 5% вместо 12,5%

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    Комиссия Эльбашана рекомендовала повысить зарплаты депутатов и чиновников высшего звена на 5% вместо 12,5%
    Yonatan Sindel/Flash90

    Комиссия по зарплатам депутатов Кнессета и чиновников высшего звена под председательством профессора Юваля Эльбашана, опубликовала рекомендацию индексировать зарплаты депутатов Кнессета на 5,1%. Отметим, что предварительные рекомендации говорили об индексации на 2%.

    Зарплаты депутатов привязаны не к индексу потребительских цен, а к росту средней зарплаты по стране. Однако в 2021 и 2022 годах индексация не осуществлялась в связи с решением правительства заморозить среднюю зарплату на уровне января 2020 года.

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    После истечения действия решения о замораживании средней зарплаты индексация зарплат депутатов должна составить 12,5%, однако комиссия Эльбашана передала председателю комиссии Кнессета по регламенту Офиру Кацу рекомендацию для депутатов отказаться от 7,4% индексации, и ограничиться повышением зарплат на 5,1%, что составляет повышение средней зарплаты за последний год.

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    "Повышение зарплат на 12,5% не соответствует складывающейся общей экономической ситуации и тому примеру, который члены Кнессета должны подавать населению в целом и государственным служащим в частности", - говорится в рекомендации.

    Комиссия также направила председателю финансовой комиссии Кнессета Моше Гафни рекомендацию "по тем же соображениям ограничить размер индексации зарплат высших государственных чиновников", то есть президента страны, премьер-министра, министров, заместителей министров, судей и т.д.

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    Если рекомендации комиссии будут приняты, зарплата депутата Кнессета вырастет на 2309 шекелей и составит 47583 шекеля в месяц брутто. Зарплата президента страны составит 67971 шекель, премьер-министра – 56345 шекелей, председателя Верховного суда – 109304 шекеля, министра, председателя оппозиции и государственного контролера – 53257 шекелей.

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    Комиссия Эльбашана подчеркивает, что данная рекомендация касается только 2023 года, и что в течение года комиссия намерена провести пересмотр зарплат и сопутствующих условий депутатов Кнессета и других высших чиновников, и механизмов их индексации.

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