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NEWSru.co.il :: Экономика10 июля 2021 г., 07:19

Минфин планирует начать повышение пенсионного возраста для женщин с 2022 года

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Минфин планирует начать повышение пенсионного возраста для женщин с 2022 года

Руководство министерства финансов приняло решение включить проект повышения пенсионного возраста для женщин с 62 до 65 лет в закон о регулировании народного хозяйства, сообщает портал ynet.

Экономический обозреватель портала Гад Лиор утверждает, что это решение было принято в минувший четверг, уже после того, как минфин опубликовал предварительное содержание закона о регулировании.

Согласно плану, с 1 января 2022 года пенсионный возраст будет повышаться на три месяца в год, пока к 2032 году не достигнет 65 лет. На женщин с какого года рождения будет распространяться изменение, на данный момент не указывается.


Напомним, что если к 2022 году не начнется повышение пенсионного возраста для женщин, начнется сокращение пенсионных выплат 270 тысячам членов старых пенсионных фондов. После оздоровления фондов и их фактического выкупа государством в 2004 году им было запрещено образование актуарного дефицита. Чтобы избежать дефицита тогда же было предусмотрено повышение пенсионного возраста для мужчин до 67 лет, а женщин – до 64 лет. Однако если первое было осуществлено, то пенсионный возраст для женщин так и остался на уровне 62 лет.

Соответствующий законопроект, выдвинутый министерством финансов, застрял в Кнессете из-за сопротивления профсоюзов и женского лобби, а также из-за политического кризиса в стране. Вместе с тем, в министерстве финансов постоянно (уже четвертый раз за три года) откладывают сокращение пенсий, вынуждая фонды нарушать закон и увеличивать образовавшийся дефицит.

Отметим, что в Израиле существует один из самых высоких среди развитых стран разрывов между пенсионным возрастом для мужчин и женщин, а также один из самых высоких в мире показателей средней продолжительности жизни (80,8 лет у мужчин и 84,4 года у женщин).

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