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Экономика

В воскресенье SpaceX Илона Маска выведет на орбиту израильский спутник связи "Дрор-1"

Илон Маск
Космос
время публикации: 10 июля 2025 г., 22:29 | последнее обновление: 10 июля 2025 г., 22:29
В воскресенье SpaceX Илона Маска выведет на орбиту израильский спутник связи "Дрор-1"
AP Photo/John Raoux

На воскресенье, 13 июля, назначен запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска, которая должна будет вывести на орбиту новый израильский спутник связи "Дрор-1".

Спутник связи "Дрор-1" был создан оборонным концерном "Израильская авиационная промышленность" по заказу правительства Израиля вместо спутника "Амос-6", который взорвался вместе с ракетой-носителем в 2018 году (изначально должен был называться "Амос-8").

Планируемый срок службы спутника – 15 лет, стоимость строительства – около 200 миллионов долларов.

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