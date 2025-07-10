В воскресенье SpaceX Илона Маска выведет на орбиту израильский спутник связи "Дрор-1"

На воскресенье, 13 июля, назначен запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска, которая должна будет вывести на орбиту новый израильский спутник связи "Дрор-1".

Спутник связи "Дрор-1" был создан оборонным концерном "Израильская авиационная промышленность" по заказу правительства Израиля вместо спутника "Амос-6", который взорвался вместе с ракетой-носителем в 2018 году (изначально должен был называться "Амос-8").

Планируемый срок службы спутника – 15 лет, стоимость строительства – около 200 миллионов долларов.