Первоочередные задачи нового правительства. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Неделю назад лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид уведомил президента, что ему удалось сформировать коалицию. За последние дни определились имена большинства министров и общие принципы работы нового правительства, прописанные в коалиционных соглашениях. Однако соглашения еще не подписаны, а правительство принесет присягу только в воскресенье, 13 июня.

Учитывая структуру коалиции и постоянно возникающие еще до принесения присяги конфликты в ней, анализ коалиционных соглашений и позиции министров по тем или иным вопросам будет иметь смысл только на следующей неделе. Пока же можно с уверенностью говорить лишь о том, что больших свершений от нового правительства ждать не стоит, и такой задачи перед ним не стоит. Его основная задача – утверждение государственного бюджета на 2021-2022 год, то есть приведение порядка приоритетов государственных расходов в соответствие с новой реальностью. Ведь последний раз государственный бюджет принимался в марте 2018 года. О дальнейших перспективах правительства можно будет говорить только после преодоления этого барьера. К слову, участники новой коалиции сделали вывод из ошибок предыдущего правительства, и, несмотря на договор о ротации на посту премьер-министра, не стали ставить осуществление этой ротации в зависимость от утверждения госбюджета.

Первоочередные задачи

На принятие государственного бюджета у правительства, согласно Основному закону, имеется 100 дней. Судя опубликованным черновикам коалиционных соглашений, этот срок планируется увеличить до 140 дней, о чем можно только пожалеть, поскольку в результате бюджет если и будет принят, то не раньше ноября. Однако принимать жизненно важные решения правительству придется начать принимать без раскачки, буквально с первых дней.

Чуть больше двух недель у правительства будет, чтобы согласовать и провести через Кнессет решение, которое придет на смену заканчивающейся 1 июля программе экономической помощи. Действующий министр финансов Исраэль Кац до последнего затягивал решение, настаивая на продлении автоматической выплаты пособий по безработице. Последнее озвученное им предложение говорит о продлении пособий только для безработных старше 28 лет. Скорее всего в итоге возрастной ценз будет повышен, возможно с исключением для работников туристического и авиационного секторов.

Финансовая комиссия успела еще в переходный период согласовать с министерством финансов схему выплаты компенсации косвенных убытков предприятиям юга и центра страны за период операции "Страж стен". Однако согласовывать компенсацию стоимости операции ЦАХАЛу придется уже новому правительству, в котором Авигдор Либерман в качестве министра финансов будет вынужден противоречить собственной позиции на посту министра обороны.

Преподавательский состав начальных школ и детских садов уже два года работает без коллективного трудового соглашения, срок действия которого истек в 2019 году. Переизбранная на этой неделе председатель профсоюза Яффа Бен-Давид уже заявила, что не намерена мириться с этим дальше, и министрам финансов и просвещения (этот пост должна занять Ифат Шаша-Битон) придется в кратчайшие сроки договариваться с ней, чтобы не допустить срыва еще одного учебного года. При этом в министерстве финансов давно готовы повысить действительно низкие зарплаты начинающих учителей до 8,5-9 тысяч шекелей в месяц, однако Бен-Давид настаивает на пропорциональном увеличении зарплат и для учителей с большим стажем, что, по утверждению чиновников минфина, станет слишком тяжелым бременем для госбюджета.

Последние данные свидетельствуют о продолжающемся росте привлекательности израильского сектора высоких технологий для инвесторов. За первые 5,5 месяцев 2021 года израильские стартап-компании мобилизовали у инвесторов 10,5 миллиардов долларов. Это больше, чем за весь 2020 год, в котором, напомню, несмотря на вызванный пандемией глобальный кризис, были мобилизованы рекордные 9,9 миллиардов долларов.

Параллельно продолжается бум эмиссий израильских хайтек-компаний на биржах в Израиле и США, настолько беспрецедентный по своим масштабам и вливаемым средствам, что экономисты начали говорить об угрозе образования пузыря. Только на Тель-Авивскую биржу вышла с начала года 31 новая хайтек-компания. Нагревание рынка является, среди прочего, следствием продолжающих работать "печатных станков" центральных банков. По всему миру центробанки проводят расширительную политику, вливая на рынки новые средства, чтобы сохранить для правительств доступ к дешевым кредитам, и тем самым подстегивая фондовые рынки. Однако подобный сценарий не может продолжаться бесконечно. В какой-то момент центральные банки будут вынуждены начать снимать экономику с иглы и свертывать программы, и тогда начнется коррекция рынка, которая может легко перейти в обвал. Рост уровня инфляционных ожиданий и приближение показателей рынка труда к докризисным показателям (особенно в США) означают, что этот момент стал значительно ближе, чем казалось еще три месяца назад, в марте 2021 года.

Еще один интересный показатель изменений, происходящих с израильским хайтеком, касается количества новых стартапов. За последние семь лет их количество сократилось вдвое, с более чем 1400 новых стартапов в 2014 году до 700 в 2020 году. Одним из возможных объяснений этого явления является увеличение присутствия в Израиле крупных глобальных хайтек-корпораций, привлекающих ведущих специалистов высочайшими зарплатами и возможностью творить внутри корпорации. Так, только штат работников большой пятерки интернет-гигантов (Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft) в Израиле вырос с 500 человек до более, чем 6000 человек. Другое возможное объяснение – изменение условий на рынке венчурного капитала (фонды стали предпочитать вкладывать крупные средства более продвинутые стартапы, тогда как число "посевных" инвестиций сократилось).

Несоответствие требованиям рынка

Налог на прибыль

Одно из самых обсуждаемых экономических событий минувшей недели в мире произошло в Лондоне, где министры финансов 7 крупнейших экономик планеты договорились о введении минимальной глобальной планки налога на прибыль в размере 15%. По оценкам специалистов, реализация такого шага принесет США дополнительные 50 миллиардов долларов налогов в год, а Евросоюзу – 58 миллиардов долларов налогов. Разумеется, до реального внедрения минимального налога на прибыль еще далеко -детализация соглашения планируется не ранее конца текущего года, после чего потребуется его ратификация достаточным количеством стран. Однако дело сдвинулось с мертвой точки, на которой находилось несколько последних лет, и лучшим свидетельством этого является поддержка данного шага глобальными интернет-корпорациями. Собственно, недовольство налоговыми ухищрениями Amazon, Google, Facebook и других глобальных интернет-гигантов и стало движущей силой инициативы, которая предусматривает и определение механизма уплаты налога компаниями, получающими прибыль в странах, в которых у них нет физического представительства. Руководство этих корпораций, до сих пор активно противостоявшее локальным попыткам налогообложения, предпочло действовать по принципу "Не можешь сопротивляться – присоединяйся".

В отличие от Ирландии, где налог на прибыль составляет 12,5%, и где до недавнего времени регистрировала свою предпринимательскую активность социальная сеть Facebook, в Израиле налог на прибыль составляет 23%. Однако при этом, специально для привлечения глобальных корпораций, в стране действует закон о поощрении капитальных инвестиций, ставка по которому колеблется от 16% в центре страны до 6% на периферии. Поэтому Intel с прибыли своих заводов в Кирьят-Гате платит именно 6%, а не 23%. Скорее всего, по мере продвижения глобальной инициативы Израилю придется вносить в этот закон изменения, и искать другие способы сохранения своей инвестиционной привлекательности.

Стоит отметить, что в целом в последнее время государственные регуляторы по всему миру начали ужесточать требования к интернет-гигантам, как в сферах честной конкуренции и защиты права на частую жизнь, так и в сферах авторского права и налогообложения. Только на этой неделе Google согласился выплатить Франции 250 миллионов евро штрафа за антимонопольные нарушения и внести изменения в алгоритм своей рекламной платформы. В Австралии Google и Facebook под принуждением местного парламента продолжают подписывать соглашения с издательствами о выплатах за новостные анонсы. Интересно, что при этом министерство торговли США угрожает шести странам мира введением пошлин на 2 миллиарда долларов за введение налога на цифровые услуги, целью которого являются в первую очередь американские интернет-гиганты.