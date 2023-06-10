Reuters: Германия планирует приобрести у Израиля системы ПРО "Хец-3" почти на 4 млрд евро

Германия планирует закупить израильские зенитно-ракетные комплексы "Хец-3" на сумму почти 4 миллиарда евро, с авансом 560 миллионов евро, сообщает агентство Reuters.

На следующей неделе правительство ФРГ обратится к парламенту с просьбой об утверждении авансовой выплаты по этой сделке. Заключение сделки планируется на конец 2023 года. Если сделка сорвется, израильская сторона не должны будет возвращать аванс, отмечается в публикации.

Reuters также обращает внимание на тот факт, что сумма сделки примерно на 1 миллиард евро больше, чем предполагалось ранее.

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Поставка систем ПРО "Хец-3" (Arrow 3) в Германию планируется на четвертый квартал 2025 года.

Детали этой сделки обсуждались в марте этого года в ходе визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в Берлин. Тема была поднята Нетаниягу и на встрече с руководителями оборонной промышленности ФРГ и немецкими бизнесменами. В ходе этой встречи было отмечено, что руководство ФРГ (на фоне войны в Украине) изменило политику в сфере обеспечения безопасности, увеличив на 50% оборонный бюджет страны (до 2% от ВВП Германии).

О заинтересованности Германии в покупке систем Arrow 3 немецкие СМИ сообщали еще в марте 2022 года. Тогда отмечалось, что Германия хочет приобрести эти системы для защиты своей территории от российских ракет (в частности, упоминались "Искандеры"). Немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники писало, что власти Германии рассчитывают на способность Arrow 3 защитить немцев от российских ракет так же, как "Железный купол" защищает израильтян от ракет из Газы. Радарные комплексы, по сведениям издания, планируется установить в трех регионах ФРГ. Bild писал, что этот "радарный щит" позволит также прикрыть от ракетных ударов Польшу, Румынию и страны Балтии, но им придется самостоятельно приобрести у Израиля сами батареи ПРО Arrow 3 (Германия будет поставлять им только радарное изображение).

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Системы ПРО Arrow 3 ("Хец-3") предназначена для перехвата баллистических ракет вне атмосферы. Эта система еще в 2017 году была передана на вооружение ЦАХАЛа. В последние годы проводились испытания улучшенной системы "Хец-3".

Система "Хец-3", разработанная под руководством главного субподрядчика, концерна "Таасия Авирит", является ключевым элементом многослойной системы обороны государства Израиль, в чьи задачи входит защита от баллистических ракет. Система для перехвата ракет "Хец-3" считается одной из лучших в мире благодаря своей высокой точности и большому радиусу действия.