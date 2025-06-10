Китай запретил банкам заманивать клиентов популярными куклами Лабубу

Региональное подразделение Национального управления финансового регулирования Китая в провинции Чжэцзян обратилось к местным банкам с призывом не использовать неподходящие или не соответствующие нормам стимулы для привлечения вкладчиков, пишет Bloomberg News. Такие рекомендации появились после того, как Ping An Bank провел маркетинговую кампанию, в рамках которой предлагал куклы Labubu от Pop Mart новым клиентам в ряде городов. Для получения подарка нужно было разместить депозит в размере не менее 50 000 юаней (примерно 6 971 долларов) сроком на три месяца.

Куклы Лабубу были созданы художником Касингом Лунгом, который родился в Гонконге, а вырос в Нидерландах. Вдохновением для создания персонажей серии "Монстры", включая Лабубу, послужила скандинавская мифология. Эти герои впервые появились в иллюстрированных книгах в 2015 году. Игрушки начали продаваться в 2019 году, в основном в формате "сюрприз-коробок". Популярность куклы резко возросла после того, как в прошлом году Лиса из южнокорейской группы BlackPink была замечена с Лабубу, прикрепленной к ее дизайнерской сумке, а затем и Рианна также появилась с ней.

Тем не менее, китайские финансовые регуляторы хотят положить конец практике привлечения клиентов с помощью подарков – будь то Лабубу, рис, бытовые приборы или онлайн-подписки. Их беспокоит, что подобные акции увеличивают издержки банков и снижают их прибыль, особенно в условиях, когда маржинальность находится на историческом минимуме.

Рекламная акция банка Ping An стала вирусной на китайской платформе Xiaohongshu, известной также как RedNote, и вызвала широкий отклик среди потенциальных вкладчиков. Однако государственные СМИ подчеркнули, что такие методы не являются устойчивыми решениями для банковского сектора.