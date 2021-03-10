"Коронавирусные" штрафы на 150 млн шекелей, срок оплаты которых истек, все еще не оплачены

Управление по исполнению судебных решений и взысканию штрафов сообщило, что 173 тысячи штрафов за нарушение постановлений по борьбе с эпидемией коронавируса, срок оплаты которых истек (то есть прошло более 90 дней с момента их выдачи), до сих пор остаются неоплаченными.

Общая сумма просроченных штрафов – 150 миллионов шекелей.

Кроме того, не оплачены пока 251 тысяч штрафов на сумму 177 миллионов шекелей, крайний срок оплаты которых еще не истек, то есть выписанных после 8 декабря 2020 года.

В общей сложности с марта 2020 года по март 2021 года были выписаны 608,5 тысяч штрафов, из которых оплачено 184,5 тысячи штрафов.

В управлении отмечают, что в последнее время резко увеличилось количество обращений с просьбой отменить пеню, начисляемую на неоплаченные вовремя штрафы, или дать возможность оплатить штраф в рассрочку.

Напомним, что по данным с марта 2020 года по февраль 2021 года, опубликованным на этой неделе газетой "Исраэль а-Йом" (552 тысячи штрафов), самым частым нарушением постановлений было отсутствие защитной маски, за которое были выписаны 315603 штрафа. За пребывание в общественном пространстве в периоды ограничений были выписаны 191142 штрафа, за пребывание в запрещенном месте – 16824 штрафа.

Предприятиям за нарушения карантинного режима были выписаны 12285 штрафов. За нарушения предписаний самоизоляции были выписаны 8090 штрафов, за нарушение ограничений на собрания – 3849 штрафов, за нарушение запрета на молитву в синагоге/мечети – 1548 штрафов, за проведение коммерческих массовых мероприятий – 1267 штрафов. За проведение праздничных мероприятий – 672 штрафа, за проведение свадеб – 281 штраф, за нарушения постановлений в общественном транспорте – 277 штрафов, за открытие учебных заведений вопреки запрету – 229 штрафов. 9 штрафов были выписаны за нарушение постановлений, касающихся аэропортов.

За отсутствие маски чаще всего штрафовали жителей Шфарама (170 штрафов на каждую тысячу населения), Бака аль-Гарбии (150), Тамры (146) и Эйлата (137). Бизнесы чаще всего штрафовали в Рахате (158 штрафов на каждую тысячу бизнесов), Тамре (100), Тайбе (86) и Шфараме (73).