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NEWSru.co.il :: Экономика10 марта 2022 г., 08:50

Конгресс США выделил деньги на перевооружение "Железного купола" и на оборонную помощь Палестинской автономии

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Конгресс США выделил деньги на перевооружение "Железного купола" и на оборонную помощь Палестинской автономии

В рамках бюджетной программы в размере 1,5 триллиона долларов палата представителей Конгресса США утвердила выделение 1 миллиарда долларов на пополнение боезапаса систем ПРО "Железный купол" для Израиля.

Выделенные средства являются частью программы оборонной помощи в размере 3,3 миллиарда долларов, которую Израиль получает в рамках договора, согласованного еще президентом Бараком Обамой.

Напомним, что финансирование закупки противоракет вызвало конфликт сначала в Палате представителей, когда прогрессивное крыло Демократической партии добилось его исключения из предыдущего крупного финансового пакета, а затем в Сенате, где сенатор-либертарианец Рэнд Пол заблокировал его утверждение без голосования.


В итоге средства на перевооружение "Железного купола" были включены в новый бюджетный пакет, чтобы обойти отдельное голосование по этому вопросу в Сенате, которое могло задержать выделение средств еще больше.

Помимо миллиарда долларов на "Железный купол" для Израиля, пакет включает 219 миллионов долларов в фонд экономической помощи жителям Палестинской автономии и 40 миллионов долларов оборонной помощи силовым структурам Палестинской автономии. Это крупнейшие суммы, выделенные США Палестинской автономии с 2015 года.

Также 250 миллионов долларов выделены на усиление охраны некоммерческих организаций. В первую очередь речь идет о церквях, синагогах, общественных центрах.

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