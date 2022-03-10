Конгресс США выделил деньги на перевооружение "Железного купола" и на оборонную помощь Палестинской автономии

В рамках бюджетной программы в размере 1,5 триллиона долларов палата представителей Конгресса США утвердила выделение 1 миллиарда долларов на пополнение боезапаса систем ПРО "Железный купол" для Израиля.

Выделенные средства являются частью программы оборонной помощи в размере 3,3 миллиарда долларов, которую Израиль получает в рамках договора, согласованного еще президентом Бараком Обамой.

Напомним, что финансирование закупки противоракет вызвало конфликт сначала в Палате представителей, когда прогрессивное крыло Демократической партии добилось его исключения из предыдущего крупного финансового пакета, а затем в Сенате, где сенатор-либертарианец Рэнд Пол заблокировал его утверждение без голосования.

В итоге средства на перевооружение "Железного купола" были включены в новый бюджетный пакет, чтобы обойти отдельное голосование по этому вопросу в Сенате, которое могло задержать выделение средств еще больше.

Помимо миллиарда долларов на "Железный купол" для Израиля, пакет включает 219 миллионов долларов в фонд экономической помощи жителям Палестинской автономии и 40 миллионов долларов оборонной помощи силовым структурам Палестинской автономии. Это крупнейшие суммы, выделенные США Палестинской автономии с 2015 года.

Также 250 миллионов долларов выделены на усиление охраны некоммерческих организаций. В первую очередь речь идет о церквях, синагогах, общественных центрах.