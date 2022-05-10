ЕС выделил Украине 600 млн евро

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, Евросоюз предоставит Украине 600 миллионов евро – половину экстренного пакета экономической помощи, одобренной после российского вторжения.

Также рассматривается возможность взять на себя долг по долгосрочному восстановлению Украины, что потребует сотен миллиардов долларов. Война привела к 30% сокращению украинской экономики, и без иностранной помощи восстановление будет долгим.

Отметим, что 9 мая перед Европарламентом выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что процесс принятия Украины в ЕС может растянуться на десятилетия, несмотря на то, что эта страна – часть Европы

Французский лидер призвал создать параллельную европейскую структуру, которая объединит демократические страны. Те из них, что не входят в ЕС, смогут получить структуру для сотрудничества в различных сферах – от безопасности до транспорта.