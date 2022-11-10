Очередь за портфелем главы минфина, требования, обещания и подарок от Либермана. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

За неделю, прошедшую после выборов в Кнессет, победители готовились к начинающимся сегодня коалиционным переговорам, а уходящее правительство подписывало последние указы.

Отметим, что в коалиции, которую принято называть право-религиозной, с точки зрения экономики правыми можно назвать считанных депутатов от "Ционут Датит" и от "Ликуда". Впрочем, я воздержусь от прогнозов, пока не будут озвучены все назначения и опубликовано коалиционное соглашение.

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Интересно, что если после прошлых выборов единственным претендентом на пост министра финансов был Авигдор Либерман (занявший этот пост), то на этот раз за портфелем главы минфина выстроилась очередь. На него претендуют Исраэль Кац, Нир Баркат и Эли Коэн в "Ликуде", в дополнение к лидеру "Ционут Датит" Бецалелю Смотричу и к главе ШАС Арье Дери.

Не менее интересно, что профсоюзное руководство решило не дожидаться распределения портфелей, заранее потребовав исключить Смотрича из списка кандидатов на пост министра финансов. Глава "Гистадрута" Арнон Бар-Давид рекомендовал лидеру "Ликуда" Биньямину Нетаниягу "не испытывать его на прочность" и не назначать Смотрича, "который намерен начать войну с рабочими, которые два года помогали правительству". Опасения профсоюзного лидера вызвала предвыборная программа Смотрича, включающая отмену постоянства и ослабление связи между стажем и зарплатой на госслужбе, принудительную медиацию вместо забастовок в жизнеобеспечивающих структурах, запрет на политические забастовки.

Не могу сказать, что, даже если Смотрич получит портфель министра финансов, он сможет реально продвинуться в этом направлении без поддержки главы правительства, однако уверен, что в минфине были бы рады получить министра, поддерживающего сокращение госдолга и наведение порядка в огромном количестве разнообразных налоговых льгот.

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Что касается Дери, говорят, что его к этому вынуждает духовное руководство партии, и что сам Дери предпочел бы вернуться в МВД.

Сам Нетаниягу предпочел бы сохранить минфин за "Ликудом", отдав партнерам по коалиции больше портфелей, но менее весомых.

Требования партий "Яадут а-Тора" и ШАС состоят в основном из отмены законов предыдущего правительства, касающихся их электората (налог на сладкие напитки, отмена унификации транспортных тарифов, отмена закона про конкуренцию на рынке "кошерных" телефонов, отмена реформы кашрута), а также внесения в бюджетную базу того, что они раньше получали в рамках коалиционных соглашений. Кроме того, "Яадут а-Тора" требует расширить список товаров, ценообразование которых контролируется государством, и увеличить льготы на покупку первого жилья молодыми семьями. ШАС требует сделать практику продуктовых талонов, введенную в "коронавирусную корзину", постоянной. Вопрос повышения детских пособий, включая отмену сокращения пособия после четвертого ребенка, также озвучивается, но пока в требования открыто не включается.

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К этому стоит прибавить обещания "Ликуда" заморозить (здесь стоит подчеркнуть, что Нетаниягу обещает не снизить, а именно не повышать) цены на воду, электричество, муниципальный налог. Напомню, что с января 2023 года вода должна подорожать на 3,5% из-за подорожания электричества, а электричество – на 15% из-за высоких цен на уголь на мировом рынке. Это обещание Нетаниягу будет сдержать не так сложно. Уже в 2023 году прекратят работать две угольные турбины в Хадере, а в 2025 году в Израиле не останется угольных электростанций. Отмена повышения тарифов сейчас в обмен на отказ от последующего снижения тарифов через два года (а они должны были снизиться) можно профинансировать и из денег, которые будут получены от приватизации электростанции "Эшколь". А вот замораживание муниципального налога потребует согласования с центром местной власти и форумом 15 городов, что в год муниципальных выборов будет очень непросто.

Кроме того, стоит напомнить, что по закону новое правительство должно утвердить государственный бюджет до 31 марта 2023 года. Для тех, кто забыл новейшую историю, напомню, что Кнессет может отложить этот крайний срок. Однако стоит учесть, что тогда партнерам "Ликуда" по коалиции придется продолжать жить по 1/12 бюджета 2022 года в месяц, что затруднит выполнение предвыборных обещаний.

Пока коалиция готовится к распределению портфелей (хочется пожелать ей обойтись без возрождения министерства водных ресурсов), уходящее правительство оставило ему подарок. Министерство финансов зафиксировало ситуацию фактически на день выборов, отчитавшись о реализации государственного бюджета за первые десять месяцев 2022 года. Профицит государственного бюджета за последние 12 месяцев составляет 8 миллиардов шекелей (0,5% ВВП), а с начала 2022 года – 30,1 миллиарда шекелей. При этом расходы правительства с начала года составили 357 миллиардов шекелей, на 6,2% больше, чем год назад. Если нейтрализовать инфляцию и прирост населения, можно говорить, что расходы остались на прежнем уровне или даже незначительно снизились. В то же время доходы составили 393,3 миллиарда шекелей, на 17% больше, чем год назад. Кроме того, внутренний долг государства сократился с начала года на 33,4 миллиарда шекелей, а внешний – на 4,3 миллиарда шекелей.

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Столь существенный профицит госбюджета является следствием сочетания трех причин – хайтек-бума 2020-2021 годов, просчетов экономистов минфина при формировании государственного бюджета на 2022 год и досрочных выборов, лишивших уходящее правительство возможности воспользоваться образовавшимся излишком. Однако для нового правительства это не важно. Оно получает очень крупную денежную подушку, и должно будет решать, что с ней делать. Наиболее правильным шагом было бы направление большей части этой подушки на погашение госдолга. Во-первых, подушка одноразовая, и ближайшие годы на такие подарки рассчитывать не приходится, во-вторых, что не менее важно, вливание дополнительных десятков миллиардов шекелей в потребление просто подстегнет инфляцию. Однако сомневаюсь, что правительство (любое правительство) сможет устоять перед соблазном использовать эти средства уже в ближайшем госбюджете.