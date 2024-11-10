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Иранские хакеры утверждают, что они вызвали в Израиле сбой при оплате "кредитками"

время публикации: 10 ноября 2024 г., 23:09 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 23:15
Иранские хакеры утверждают, что они вызвали в Израиле сбой при оплате "кредитками"
Nati Shohat/Flash90

Связанная с Ираном группа хакеров Anonymous for Justice объявила об осуществлении атаки, которая привела в Израиле к существенным проблемам с оплатой кредитными картами.

"Кто не отнесется к нашему предупреждению серьезно, определенно пожалеет об этом", – говорится в Телеграм-канале Anonymous for Justice.

В компании электронных платежей Credit Guard заявляют, что с утра ее сервера подвергаются масштабным DDoS-атакам. При их отражении возникли сбои в работе нескольких центров.

Телеканал "Кан-11" в вечернем выпуске новостей передал, что проблема все еще полностью не устранена.

В воскресенье, 10 ноября, было множество сообщений со всего Израиля о невозможности расплатиться кредитными картами в сетях общественного питания и на заправочных станциях.

Экономика
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В Израиле во многих местах возникли проблемы с оплатой кредитной картой