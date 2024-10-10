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Экономика

Летом 2024 года продано на 22,4% квартир больше, чем с июня по август 2023 года

время публикации: 10 октября 2024 г., 19:41 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 19:45
Летом 2024 года продано на 22,4% квартир больше, чем с июня по август 2023 года
Yossi Aloni/Flash90

Центральное статистическое бюро публикует отчет о сделках в сфере недвижимости за июнь-август 2024 года. В соответствии с этим отчетом, в указанный период было продано 24360 квартир, что на 22,4% больше, чем в аналогичный период 2023 года и на 4,6% больше, чем за период март-май 2024 года.

44,6% проданных квартир (10870) – это новые квартиры, 20,1% из них проданы в рамках программы государственного субсидирования. В отчетный период продано на 25,7% больше квартир, чем с июня по август 2023 года и на 1,6% меньше новых квартир, чем с марта по май текущего года.

55,4% проданных за лето 2024 года квартир (13490) – это квартиры вторичного рынка, это на 19,8% квартир больше, чем с июня по август в 2023 году и на 10,2% больше, чем в предыдущие три месяца.

В августе было продано 7250 квартир, что на 3,1% больше, чем в августе 2023 года и на 18,8% меньше, чем в июле текущего года.

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