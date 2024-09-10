Стартап, руководство которого входит Нафтали Беннет, мобилизовал $50 млн

Cтартап-компания Quantum Source, созданная в 2021 году группой видных израильских ученых и инженеров с целью разработки израильского фотонного квантового компьютера, провела раунд А мобилизации капитала, в ходе которого получила от инвесторов 50 миллионов долларов.

Ранее в рамках предпосевного и посевного раундов компания мобилизовала 27 миллионов долларов.

Ведущим инвестором раунда стал венчурный фонд Eclipse. Также в нем приняли участие фонды Standard Investments, Level VC, Canon Equity, и уже вложившие в стартап деньги на посевных раундах фонды Pitango First, Grove Ventures, Dell Technologies Capital, 10D.

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет вошел в совет директоров стартапа весной 2023 года и отвечает за вопросы коммерческого развития и привлечения новых клиентов.