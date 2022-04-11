Банк Израиля поднял учетную ставку до 0,35%

В понедельник, 11 апреля, монетарная комиссия Банка Израиля подняла учетную ставку на 0,25 пунктов, и она составила 0,35%. Учетная ставка с апреля 2020 года по сегодняшний день находилась на уровне 0,1%, а с 2018 года она ни разу не поднималась. Отметим, что это было ожидаемым шагом после того, как три недели назад Федеральная резервная система США объявила о повышении учетной ставки до 0,25-0,5%.

В сообщении Банка Израиля говорится о том, что в последние месяцы зафиксирован рост инфляции, однако ее темпы ниже, чем в большинстве стран мира. Уровень инфляции преодолел верхнюю границу текущих инфляционных ожиданий, и находится на уровне 3,5%. При этом годовой показатель находится вблизи верхней границы инфляционных ожиданий.

Специалисты Банка Израиля также отмечают, что с принятия последнего решения по учетной ставке произошло ослабление шекеля по отношению доллару на 0,5%, при этом национальная денежная единица укрепилась пот отношению к евро на 3,8%.

Исследовательский отдел Банка Израиля внес изменения в макроэкономический прогноз, согласно которому в 2022 году ВВП вырастет на 5,5%, а в 2023 - на 4%.

Продолжается рост цен на недвижимость, за последние 12 месяцев они выросли на 13%.

Также специалисты Банка отмечают, что уровень безработицы и рынок труда практически вернулись к докризисным показателям.