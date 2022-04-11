Иерусалим:
11 - 19°
Тель-Авив:
14 - 20°
Эйлат:
22 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Экономика11 апреля 2022 г., 16:22

Банк Израиля поднял учетную ставку до 0,35%

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Банк Израиля поднял учетную ставку до 0,35%

В понедельник, 11 апреля, монетарная комиссия Банка Израиля подняла учетную ставку на 0,25 пунктов, и она составила 0,35%. Учетная ставка с апреля 2020 года по сегодняшний день находилась на уровне 0,1%, а с 2018 года она ни разу не поднималась. Отметим, что это было ожидаемым шагом после того, как три недели назад Федеральная резервная система США объявила о повышении учетной ставки до 0,25-0,5%.

В сообщении Банка Израиля говорится о том, что в последние месяцы зафиксирован рост инфляции, однако ее темпы ниже, чем в большинстве стран мира. Уровень инфляции преодолел верхнюю границу текущих инфляционных ожиданий, и находится на уровне 3,5%. При этом годовой показатель находится вблизи верхней границы инфляционных ожиданий.


Специалисты Банка Израиля также отмечают, что с принятия последнего решения по учетной ставке произошло ослабление шекеля по отношению доллару на 0,5%, при этом национальная денежная единица укрепилась пот отношению к евро на 3,8%.

Исследовательский отдел Банка Израиля внес изменения в макроэкономический прогноз, согласно которому в 2022 году ВВП вырастет на 5,5%, а в 2023 - на 4%.

Продолжается рост цен на недвижимость, за последние 12 месяцев они выросли на 13%.

Также специалисты Банка отмечают, что уровень безработицы и рынок труда практически вернулись к докризисным показателям.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:22 Банк Израиля поднял учетную ставку до 0,35%
15:23 Итоги валютных торгов 11 апреля 2022 года: курсы доллара и евро снизились
10:16 На Голанах компания Xfloat представила первую плавучую систему солнечных батарей
09:52 Маск отказался входить в совет директоров Twitter
22:21 Университет Бен-Гурион вывел пенсионные инвестиции из нефтяных и угольных компаний
21:50 Израильская "Мекорот" подготовит генеральный план развития водного хозяйства Азербайджана
20:50 Израильским авиакомпаниям придется отменить часть билетов в Шарм а-Шейх на Песах
20:26 Правительство утвердило бюджет на строительство 40 километров забора безопасности
18:45 Утвержден новый генеральный план развития Афулы
18:19 В 2021 году иностранные компании в рамках взаимозакупок по госконтрактам потратили в Израиле $4,3 млрд
Загрузка...