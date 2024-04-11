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Европарламент остановил финансирование Совета ЕС до передачи Украине семи систем Patriot

время публикации: 11 апреля 2024 г., 16:25 | последнее обновление: 11 апреля 2024 г., 16:32
Европарламент остановил финансирование Совета ЕС до передачи Украине семи систем Patriot
AP Photo/Evan Vucci

В четверг, 11 апреля, Европарламент принял решение не согласовывать финансирование Совета ЕС до тех пор, пока Украине не передадут семь дополнительных зенитных систем Patriot.

Это беспрецедентное решение поддержали 515 евродепутатов, против проголосовали 62, пишет pravda.com.ua.

Депутат Европарламента, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт из фракции Renew предложил убрать утверждение бюджета Европейского совета из повестки дня, пока страны-члены не смогут найти семь систем Patriot, которые сейчас крайне необходимы Украине. Его предложение было встречено бурными аплодисментами и получило поддержку абсолютного большинства парламентариев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский после очередной массированной воздушной атаки армии РФ заявил: "Благодарен всем, кто сейчас ликвидирует последствия российской атаки, и каждому воину нашей ПВО, который ночью был на страже. Более 40 ракет и еще около 40 ударных дронов. Часть ракет и "шахедов" удалось сбить. К сожалению, только часть... Был очередной подлый ракетный удар по Харькову и Харьковской области. Мишенью стали также объекты в других областях: Киевской, Запорожской, Одесской и Львовской... Именно здесь, именно сейчас, именно нашей возможностью преодолеть российский террор мир может доказать, что все одинаково воспринимают террор как преступление. Если же России будет разрешено и в дальнейшем это делать, если российские ракеты и "шахеды" будут бить не только по Украине, но и по решимости партнеров, это будет глобальным разрешением на террор... Нужна ПВО и другая оборонная поддержка, а не закрывание глаз и долгие дискуссии".

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