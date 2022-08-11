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    Экономика

    В Израиле разработана технология, которая позволит увеличить площадь плантаций авокадо в мире

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    В Израиле разработана технология, которая позволит увеличить площадь плантаций авокадо в мире
    AP Photo/Armando Solis, File

    В научно-исследовательском институте Верхней Галилеи (МИГАЛ) разработана новая технология, позволяющая ускорить выращивание саженцев авокадо с помощью стерильного искусственного вегетативного размножения (культуры тканей).

    Сайт "Mаарив" пишет, что технология будет использоваться созданной специально для этого компанией BESTREE, и будут в основном выращиваться на экспорт.

    Израильские ученые отмечают, что их разработка обладает высоким экономическим потенциалом.

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    Авокадо называют "зеленым золотом". Ежегодно во всем мире высаживается около 15 миллионов новых саженцев авокадо. В 2018 году мировой рынок авокадо оценивался примерно в 13 миллиардов долларов, и, по оценкам, 2026 году он вырастет до 21,6 миллиарда долларов.

    В Израиле плантации авокадо занимают 140 тысяч дунамов, с которых в год собирается около 120 тысяч тонн урожая, который идет на экспорт и на местный рынок.

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