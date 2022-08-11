Почему операция в Газе почти не влияет на дороговизну жизни. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров за неделю, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

О дороговизне

Главной темой минувшей недели в Израиле, естественным образом, была контртеррористическая операция "На заре", проводившаяся ЦАХАЛом против "Исламского джихада" в секторе Газы. Однако с экономической точки зрения влияние операции было крайне минорным. Несмотря на подорожание стоимости дня военных действий, чтобы покрыть расходы на операцию не потребуются дополнительные ассигнования минфина, все будет оплачено министерством обороны. Законодательные механизмы оплаты материального ущерба и компенсаций за потерю рабочих дней и за простой предприятий отработаны после предыдущих операций и не требуют дополнительных усилий. Финансовый рынок и вовсе не заметил этих трех дней военных действий. Для него гораздо важнее были поступающие из-за океана данные о состоянии экономики США. Однако стоит отметить, что это незначительное влияние отдельной военной операции на экономику страны не взялось из воздуха. Оно в немалой степени заранее оплачено высоким оборонным бюджетом страны и постоянными вложениями в развитие дорогостоящих вооружений. Эдакий своеобразный вариант сделки "все включено", которая при краткосрочных "турах" не требует доплаты, а если "тур" затягивается, то требует только "частичной доплаты". И когда мы сетуем на дороговизну жизни в Израиле, это "все включено" – одна из ее причин, плата за безопасность и оборону, без которой было бы сложно говорить об остальной экономике.

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Если вклад силовых структур в дороговизну жизни в имеющихся региональных условиях оправдан, то вклад автомобильного сектора – явление другого порядка. 83% налога на покупку автомобиля (без учета 17% НДС, а в некоторых случаях – и импортных пошлин), одна из самых высоких ставок налога в мире, предназначены не столько для компенсации негативных побочных явлений от автомобилей для экономики страны, сколько для пополнения государственного бюджета, и в налоговом управлении не скрывают этого.

На этой неделе налоговое управление опубликовало изменения в формуле расчета налога на автомобили с учетом уровня загрязнения, которые вступят в силу с января 2023 года. Анализ изменений показал, что больше всего подорожает наиболее дешевая категория – автомобили категории мини и супермини, тогда как гораздо более загрязняющие воздух автомобили практически не подорожают. Связано это с тем, что скидка от налога, предоставляемая за сокращение уровня выхлопов, является не линейной, а ступенчатой, и имеет в общей сложности 15 ступеней. Поэтому перевод малых автомобилей из 2-3-й ступеней в 4-5-ю ступень приведет к подорожанию на 5-6 тысяч шекелей, что может составить более 5% от стоимости машины. Перевод же тяжелого внедорожника из 14-й категории в 15-ю – только на 2 тысячи шекелей, что, учитывая его цену, никак не повлияет на его привлекательность для покупателя. А налог на автомобили 15-й категории не изменится, чем активно пользуются импортеры и производители, которые в Европе за каждый проданный "грязный" автомобиль обязаны продавать несколько "чистых". Ведь "грязные" автомобили, проданные в Израиль, в этих расчетах не учитываются.

Заодно будет сокращена скидка с налога на покупку электромобиля. С января налог на покупку электромобиля вырастет с 10% до 20%, а на покупку автомобиля с гибридным двигателем и возможностью зарядки от электросети – с 45% до 55%. При этом потолок скидки сократится, соответственно, с 75 тысяч до 60 тысяч шекелей и с 40 тысяч шекелей до 30 тысяч шекелей. Все это вместе нанесет серьезный удар по заявленной правительством политике продвижения электромобилей в Израиле. Пока что, в отличие от большинства других развитых стран, рынок электромобилей в Израиле развивается скорее вопреки, а не благодаря действиям государства.

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Однако это все произойдет еще через полгода, а ведущие импортеры автомобилей буквально за неделю синхронно подняли цены на многие модели на 2-6 тысяч шекелей. При громком молчании антимонопольного управления. Как и в случае с рынком продуктов питания и товаров первого потребления, очевидно, что для повышения цен были использованы шаги правительства в сфере налогообложения. И точно также речь идет о синхронном повышении цен эксклюзивными импортерами.

О профиците, хайтеке и долларе

На этой неделе Банк Израиля опубликовал обзорный отчет на тему "Влияние обвала высокотехнологичного сегмента фондовых рынков на израильский хайтек". К сожалению, вынужден снова отметить, что не понимаю стремление части своих коллег в ивритоязычной прессе продолжать выносить в заголовки тему "Израильский хайтек в кризисе или на пути к нему", при том, что из текста этих самых статей никак не следует то, что указано в заголовке. В целом аналитики Банка Израиля не предвидят кризиса, подобного кризису "дот.комов" 20-летней давности, и считают, что программисты и другие хайтек-специалисты в Израиле могут не бояться массовой безработицы. Что действительно произойдет – замедлятся темпы роста зарплат, наметится переход из стартапов в более солидные компании, сократится мобилизация венчурного капитала и реализация опционов. Соответственно, сократятся налоговые поступления в госказну. На 700 миллионов долларов в год сократится обмен валюты на шекели, то есть в определенной степени ослабнут позиции шекеля. В целом прогнозы банка подтверждают и компании по трудоустройству специалистов в хайтеке, свидетельствующие об оживлении и оздоровлении рынка, который последние два года был исключительно односторонним, перекошенным в пользу работников, а сейчас приходящим в состояние баланса между работниками и работодателями.

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Также на этой неделе был опубликован предварительный отчет главного аудитора министерства финансов, согласно которому профицит государственного бюджета достиг 34 миллиардов шекелей. При этом параллельно внутренний госдолг сократился на 23 миллиарда шекелей, а внешний госдолг – на 5 миллиардов шекелей. Хотя госдолг не связан напрямую с госбюджетом, его сокращение означает и сокращение расходов на его обслуживание, которое таки является частью госбюджета и, соответственно, высвобождение средств под другие нужды.

Однако сам по себе профицит это лишь возможность. Он означает, что у страны есть средства, которые можно использовать для улучшения качества жизни. Вопрос, как именно будут использованы эти средства. И здесь стоит обратиться к отчету Налогового управления, согласно которому значительная часть профицита – следствие налогов, полученных от сверхдоходов хайтека, и вернуться к отчету Банка Израиля, говорящему об окончании периода этих сверхдоходов. То есть полагаться на эту сверхприбыль дальше не стоит. Фактически речь идет об "одноразовом вкладе", а не о регулярных поступлениях такого уровня, и использовать его надо исходя именно из этой предпосылки. Впрочем, в ближайшие месяцы использовать эти средства будет в любом случае проблематично из-за предвыборного периода. Поэтому пока остается просто любоваться красивыми цифрами.

И еще один важный момент последней недели. Доллар, в последние месяцы активно росший на фоне падения фондовых рынков, и практически достигший паритета с евро, за последнюю неделю рухнул по отношению ко всем ведущим валютам. Падение стало следствием возобновления роста котировок на фондовых рынках, начавшегося, как только статистические данные показали, что рынок труда в США продолжает расширяться, а в показателях инфляции наметился перелом. И доллару не помогло повышение учетной ставки в США на очередные 0,75%. Глобальные валютные потоки сменили направление. Соответственно, израильский шекель, за несколько месяцев подешевевший с 3,1 шекеля за доллар до 3,5 шекеля за доллар, менее чем за неделю подорожал на 25 агорот и торгуется в районе отметки 3,25 шекеля за доллар. Сокращение притока долларов в хайтек не оказало существенного влияния на ситуацию. В краткосрочной перспективе возможно повторное падение курса шекеля, однако в среднесрочной перспективе аналитики говорят о том, что израильская валюта продолжит укреплять свои позиции.

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