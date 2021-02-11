Две стороны одного "зеленого паспорта". Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Практика слива аудиозаписей с заседаний правительства является серьезной проблемой, поскольку министрам приходится думать в первую очередь о том, как их слова прозвучат в СМИ. Однако запись с заседания кабинета по борьбе с коронавирусом позволяет получить представление о соотношении сил и об общем направлении мыслей в руководстве страны, возлагающем надежды на возвращение к нормальной жизни на введение "зеленых паспортов".

Две стороны одного "зеленого паспорта"

Сторонники введения "зеленого паспорта" считают, что он станет поощрительным стимулом для тех, кто вакцинировался, противники настаивают на том, что он предназначен для санкций против тех, кто вакцинироваться не собирается. Как я уже писал, оценивать, где именно проходит граница между "поощрением" и "санкциями", и в каких сферах деятельности власти и частные структуры смогут разделять обладателей "зеленого паспорта" и тех, у кого его нет, придется суду. Именно поэтому юридический советник правительства Авихай Мандельблит сразу заблокировал некоторые прозвучавшие на заседании правительства идеи, заявив, что не сможет обосновать их защиту в суде. Для некоторых идей, включая, например, обязательное вакцинирование или прохождение регулярных проверок для учителей в качестве условия допуска на рабочее место, по словам Мандельблита, потребуется принятие соответствующего закона Кнессетом. Некоторые идеи, такие как намерение обязать всех нежелающих вакцинироваться, делать регулярные проверки на коронавирус в качестве условия допуска в торговые центры и рестораны, были в итоге заблокированы министерством здравоохранения. Столь массовые проверки приведут к парализации работы лабораторий, поэтому глава минздрава Юлий Эдельштейн наложил вето на такую идею.

В муниципалитетах и в частном секторе понимают, что массовая вакцинация – ключ к возобновлению экономической деятельности, и тоже генерируют идеи поощрения прививок. Если в самом начале, когда вакцинация только начиналась, речь шла о денежном поощрении прививающихся, то теперь уже речь идет о денежных санкциях для тех, кто вакцинироваться отказался. Объединение промышленников предлагает разрешить предпринимателям не оплачивать пропущенные из-за изоляции дни работы, и дать возможность отправлять отказывающихся от вакцинации в неоплачиваемый отпуск. Особенно активны в этом направлении главы органов местной власти. В то время, как некоторые угрожают не допускать отказывающихся прививаться к муниципальным услугам, в Бней-Браке решили привлечь учащихся йешив и колелей на пункты вакцинации обещанием чолнта, булочки и бутылки газировки.

Остается непонятным, почему эти идеи обсуждаются только сейчас, хотя у правительства было больше месяца, чтобы проделать всю подготовительную работу и к настоящему моменту, когда количество обладателей "зеленого паспорта" (включая переболевших) приближается к 4 миллионам человек, уже отстаивать свои идеи в суде и внедрять их в жизнь. Вместо этого премьер-министр Биньямин Нетаниягу вынужден требовать от министра внутренней безопасности Амира Оханы принять меры по борьбе с "самодеятельностью тех, кто намерен открыть свои предприятия без разрешения правительства".

Непогашенная ссуда ЦАХАЛа

Значительное внимание экономических СМИ было уделено на этой неделе военной тематике, а точнее – оборонному бюджету Израиля. Специальная комиссия правительства по оборонным закупкам утвердила план закупки вооружений и боеприпасов на 9 миллиардов долларов, которые будут взяты из 10-летней программы американской военной помощи. Следует отметить, что остальные 32 миллиарда долларов из программы были потрачены еще в 2018 году.

Необходимость приобретение новых самолетов-дозаправщиков KC-46, которые должны сменить 60-летние Boeing-707, и транспортных вертолеты на смену 50-летним Sikorsky CH-53 ("Ясур"), как и новых точных и тяжелых боеприпасов, сомнению не подвергается. Среди военных имелись разногласия по поводу выбора самолета для перевооружения одной из эскадрилий, который, судя по всему, был сделан в пользу F-35.

Камнем преткновения стало стремление ЦАХАЛа получить новые вооружения как можно скорее. Для этого нужно было отложить выплату ссуды в размере 2,4 млрд долларов, взятой ЦАХАЛом в 2014 году у Citibank для ускорения покупки первых эскадрилий F-35. Военные просили отложить выплату ссуды на несколько лет. В министерстве финансов утверждали, что этот шаг приведет к увеличению выплат по ссудам, и требовали указать, откуда брать 700 миллионов шекелей на погашение этих выплат. Директор бюджетного отдела минфина Йоав Градус и юрсоветник министерства Ави Месинг настаивали на незаконности такого шага. Однако в итоге правительство встало на сторону военных, и отсрочка ссуды была утверждена. Причем юридический советник правительства Авихай Мандельблит, выступавший против, сообщил правительству, что сможет защитить его позицию в суде. Следует подчеркнуть, что эта сумма не включена в 3 миллиарда шекелей, добавки которых к своему бюджету на 2021 год требует министерство обороны. Определять источник средств придется следующему правительству и поскольку вряд ли кто-то осмелится четко указать, что ускорение закупки новых вооружений пошло за счет школ или больниц, минфин в очередной раз проведет единый секвестр, просто сократив бюджеты всех остальных министерств на одинаковый процент.

На минувшей неделе получила развитие еще одна сага с военным бюджетом. В 2016 году государственный контролер обнаружил, что 98% демобилизующихся по достижении 42 лет и более военных получают "надбавку начгенштаба" в размере 4-19%. Потребовались значительные усилия чиновников, чтобы выяснить, что начисление надбавки базируется на невнятном решении правительства от 1961 года, говорившем о возможности начгенштаба дать прибавку к пенсии в отдельных конкретных случаях. В последние четыре года министерство обороны и ЦАХАЛ активно сопротивляются давлению министерств финансов и юстиции, требующих прекратить практику ее автоматического начисления, обходящегося госказне в миллиард шекелей в год. В итоге дело дошло до Высшего суда справедливости, который отклонил просьбу министерства обороны дать очередную отсрочку для урегулирования вопроса. Первое заседание по иску, поданному НКО "Финансовая справедливость", состоится сегодня. При этом заместитель юридического советника правительства Ран Низри и заместитель государственного прокурора Орит Котев подготовили для БАГАЦа экспертное заключение, согласно которому выплата надбавки является незаконной.

Вопрос о пенсиях военных является предметом многолетнего спора между министерствами финансов и обороны. С одной стороны, ЦАХАЛу необходимо конкурировать за кадры, особенно в боевых частях и в хайтеке, с гражданским рынком. С другой стороны, актуарные обязательства ЦАХАЛа практически неподконтрольны министерству финансов и требуют от государства все больших вложений. В 2015 году Министр финансов Моше Кахлон и министр обороны Моше Яалон подписали соглашение о формировании реального бюджета, отвечающего нуждам министерства обороны и структурных реформах в минобороны, позволяющих высвободить часть бюджета. Среди прочего, соглашение говорило об изменении системы пенсионного страхования военнослужащих-контрактников и сокращении среднего размера бюджетной пенсии до 12 тысяч шекелей в месяц к 2025 году. С момента заключения договора прошло уже пять лет, а до указанного уровня еще далеко – в 2019 году показатель составлял 19,8 тысяч шекелей в месяц, из которых около 3 тысяч шекелей составляла та самая надбавка начгенштаба.

Кроме того, любая дополнительная выплата кадровым военным– серьезная головная боль для министерства финансов еще и потому, что негласно распространяется и на офицерский состав других силовых структур (полиция, управление тюрем и т.д.). За примером не надо далеко ходить: в 2006 году в ходе переговоров между министерствами обороны и финансов договорились о сокращении тысяч военнослужащих-контрактников в обмен на особую прибавку за отсутствие стабильности занятости. Несколько лет назад такую же прибавку потребовали служащие ШАБАКа и "Мосада", а вслед за ними и сотрудники полиции и управления тюрем, зарплаты которых привязаны к зарплатам военных. Несмотря на то, что в спецслужбах, полиции и тюрьмах сотрудники обладают значительным уровнем стабильности занятости, силовики добились своего, причем как для находящихся на службе, так и для вышедших на пенсию.

…и зарплаты в госсекторе

Сразу оговорюсь, что нельзя рассматривать госсектор как единое целое, поскольку нужды и условия системы образования (а это 136 тысяч человек, на зарплаты которых уходит 10% госбюджета) отличаются от нужд и условий полиции, системы здравоохранения или социальных служб. Однако, например, в 2019 году количество ставок непосредственно в министерствах, то есть в административном аппарате, выросло за последние пять лет на 9,4%. На фоне этих данных СМИ абсолютно справедливо вспомнили слова премьер-министра Биньямина Нетаниягу о "толстом" человеке (госслужбе), которого вынужден нести на себе "тощий" человек (частный сектор). За время нахождения Нетаниягу во главе государства соотношение изменилось не в пользу "тощего" человека. Особенно это касается кризисного 2020 года, в который госсектор практически не пострадал.

В целом преимущество в зарплатах по сравнению с частным сектором достигается за счет большего количества работников с высшим образованием (что в целом оправданно) и выслугой лет (что оправданно далеко не всегда). Автоматическая привязка зарплаты к стажу, без учета эффективности труда, без поощрения инициативы, практически без возможности увольнения, является одной из основных проблем госслужбы. Кризисный год позволил государству добиться определенного прогресса в данном направлении, вынудив профсоюзы согласиться на внедрение новых систем и технологий, на административную гибкость, но, чтобы закрепить эти достижения, нужен четкий политический курс и готовность противостоять давлению профсоюзов в ближайшие два года, когда будут обновляться коллективные трудовые соглашения.

Как ограничить глобальные интернет-корпорации

До сих пор основным полем борьбы между глобальными интернет-корпорациями и их израильскими пользователями были судебные иски с вопросом о месте рассмотрения претензий. За последние годы израильские суды различных инстанций, включая Верховный суд, неоднократно давали понять, что израильтяне имеют право судиться с интернет-гигантами у себя дома, а не в Калифорнии или в Ирландии.

На этой неделе ситуацию решило изменить израильское антимонопольное управление, объявившее о намерении подготовить в ближайшие месяцы проект постановлений, направленных на защиту потребителей и малых бизнесов от нечестных практик со стороны интернет-корпораций. Речь идет о таких практиках, как манипуляции с рейтингом бизнесов, распространение изменений в условиях пользователя задним числом, блокировка без предварительного уведомления и т.д.

В рамках подготовки постановлений управление обратилось к населению с призывом помочь ей определиться со следующими вопросами: на какие онлайн-платформы должна распространяться израильская регуляция, какие части имеет смысл взять уже в готовом виде из вступившей в силу летом 2020 года европейской регуляции, и какие санкции следует использовать против нарушителей будущей регуляции.