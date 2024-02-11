TOP-20 рекламодателей в израильском сегменте соцсетей: лидируют протестные НКО, Смотрич на 19 месте

Корреспондент радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Шахар Глик опубликовал в воскресенье, 11 февраля, список организаций, потративших за последние три месяца больше всего денег на продвижение своих кампаний в израильском сегменте социальных сетей Facebook и Instagram корпорации Meta.

Возглавляет список журнал Epoch, потративший на свое продвижение почти 760 тысяч шекелей. На втором месте – организация "Ветераны войны Судного дня за защиту демократии", потратившая на рекламу 658,5 тысяч шекелей.

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Третье и четвертое места – еще у двух протестных организаций "Михдаль 23" ("Провал 23") и "Афкара" ("Оставление на произвол судьбы"), вложившие в рекламу, соответственно, 325,5 тысяч и 290,5 тысяч шекелей.

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На пятом месте – Движение за качество власти. Далее следуют организации "Титпатер Ахшав" ("Уйди в отставку") и "Мате Маавак – Нилхамим аль а-Демократия" (Штаб борьбы за демократию), потратившие на рекламу 173 тысячи и 164 тысячи шекелей, соответственно.

На восьмом месте – адвокатская фирма Нир Биркия. За ним идет движение "Ибадета эт а-Цафон" ("Ты потерял север"), потратившее 142 тысячи шекелей. Замыкает первую десятку мэр Петах-Тиквы Рами Гринберг.

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Во второй десятке можно найти таких рекламодателей, как организации "Мемшала Муфкерет" ("Расточительное правительство") и "Уфкарну" ("Нас бросили на произвол судьбы"), наряду с муниципалитетом Петах-Тиквы, управлением по обновлению городских кварталов и министром финансов Бецалелем Смотричем, который потратил на свою рекламу в соцсетях 90 тысяч шекелей и занимает 19-ю строку.