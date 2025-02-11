Маск готов купить OpenAI за $97 млрд, Альтман предложил $9,7 млрд за Х

Консорциум инвесторов во главе с Илоном Маском предлагает 97,4 млрд долларов за покупку некоммерческой организации, которая контролирует OpenAI, повышая ставки в его битве с Сэмом Альтманом за компанию, создавшую ChatGPT, пишет Wall Street Journal.

Адвокат Марк Тоберофф, представляющий интересы Маска, сказал, что 10 февраля подал заявку на все активы некоммерческой организации совету директоров OpenAI.

Предложение Илона Маска обостряет его давний конфликт с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом. Они основали компанию OpenAI как некоммерческую организацию в 2015 году, но Маск ушел несколько лет спустя и ведет судебную тяжбу за контроль над ней.

Альтман отреагировал на публикацию WSJ коротким постом в соцсети Х (принадлежащей Маску): "Нет, спасибо. Но мы купим Twitter за 9,74 млрд долларов, если хотите".

В ответ Маск опубликовал два поста в X, на разные лады назвав Альтмана мошенником. Сначала он использовал термин "swindler", затем опубликовал фрагмент выступления Альтмана с подписью "Scam Altman".