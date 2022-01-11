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NEWSru.co.il :: Экономика11 января 2022 г., 09:03

"Калькалист": импортеры алкоголя уведомили дистрибьюторов о существенном повышении цен

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"Калькалист": импортеры алкоголя уведомили дистрибьюторов о существенном повышении цен

Ведущие импортеры алкогольной продукции прислали дистрибьюторам новые прейскуранты, содержащие существенное повышение цен, сообщает "Калькалист". О повышении цен объявили и крупнейшие винодельни страны.

В частности, вина "Теперберг" подорожают на 15%-20%, вина и бренди "Кармель Мизрахи" – на 8%-10%.

Компания "Аккерман" повышает, среди прочего, цены на водку Grey Goose и Finlandia, виски Jack Daniels и т.д. Компания "а-Керем" повышает цены на водку "Столи", пиво "Бекс", виски Glenfiddich и т.д.


Как отмечает "Калькалист", импортеры и производители алкоголя воспользовались индексацией акциза на алкоголь, чтобы повысить цены на свою продукцию на в значительно более существенных масштабах.

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