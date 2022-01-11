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NEWSru.co.il :: Экономика11 января 2022 г., 17:49

Государство впервые начнет оплачивать карантин частным предпринимателям

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Государство впервые начнет оплачивать карантин частным предпринимателям

Министерство финансов объявило о решении увеличить компенсации за дни пребывания в карантине - как для намных работников, так и для частных предпринимателей.

В настоящий момент наемные работники получают полную зарплату начиная со второго дня карантина, и у них вычитается три дня из больничных. В январе наемные работники начнут получать полную зарплату с первого дня карантина (в том числе ретроактивно).

"Ацмаим" (частные предприниматели) получат ретроактивно возврат за три дня карантина начиная с 1 июля 2021 года - по 430 шекелей в день. Те фрилансеры, которые оказались в карантине в январе, получат компенсацию за четыре дня.


В министерстве финансов утверждают, что новая схема выплаты компенсаций будет стоить государству 200-250 миллионов шекелей.

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